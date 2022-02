Le réalisateur de Ghostbusters, Ivan Reitman, est décédé

in

célébrités

On se souviendra du réalisateur pour sa longue carrière dans l’industrie hollywoodienne qui a culminé dans les deux entrées de Ghostbusters.

© GettyIvan Reitman

Ivan Reitman restera dans les mémoires et aimé pour sa participation en tant que responsable des deux films originaux de Ghostbusters. Malheureusement, force est de constater que le cinéaste à succès est décédé le 12 février à l’âge de 75 ans, de façon inattendue, mais paisiblement, selon ses proches. Reitman nous a laissé une œuvre importante pour se souvenir de lui pour toujours !

Le directeur a aidé Dan Aykroyd pour façonner votre projet Ghostbusters mettant l’accent sur la comédie qui a suscité tant de rires du public des deux films originaux qu’Ivan a réalisés au sein de la franchise. L’entrée originale était le coup d’envoi de deux suites, d’un remake et même de deux séries de dessins animés. Succès total !

Une nouvelle qui nous remplit de tristesse

Ivan Reitman est né dans l’ancienne Tchécoslovaquie mais a grandi au Canada. Bien qu’il ait toujours été reconnu pour son rôle dans la comédie, ses débuts dans l’industrie comprenaient la production de films d’horreur pour le réalisateur David Cronenberg: Frisson Oui enragé. Il a également fait place à la science-fiction en tant que producteur de Heavy Metal, Space Jam Oui Spacehunter: Aventures dans la Zone Interdite. En 2001, il a essayé d’appliquer la « Formule Ghostbusters » à la bande Évolution.

En tant que directeur de Jumeaux, flic de la maternelle Oui Junioril était en grande partie responsable de la phase comique de la carrière de bodybuilder et d’acteur Arnold Schwarzenegger. Quelque chose que chaque héros d’action a essayé de reproduire. Reitman s’est même essayé au genre super-héros avec un film au ton unique : Ma super ex petite amie.

Reitman a fièrement passé le flambeau à son fils Jason pour mener la troisième manche de Ghostbusters titré Héritage. Bien qu’il soit resté suffisamment proche du projet pour être sûr que le fils atteindra honorer le père avec son travail dans ce troisième film de la série qui avait un fort assaisonnement de nostalgie pour inviter les générations plus âgées à rejoindre les plus jeunes dans la chasse aux fantômes.

C’est triste mais au moment de sa mort, Reitman a laissé derrière lui un projet inachevé, une suite à jumeauxintitulé Triplés. La vérité est qu’en plus de Ghostbusters La carrière de ce cinéaste est pleine de films qui ont marqué des générations par leur humour sain qui invitait au rire frais et spontané. Depuis spoilers Nous saluons votre famille et vous souhaitons Ivan Reitman repose en paix tu le mérites.

