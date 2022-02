Le réalisateur de Ghostbusters, Ivan Reitman, décède à 75 ans

Le cinéaste a non seulement réalisé la comédie emblématique mettant en vedette Bill Murray et Dan Ackroyd, mais a également produit des classiques tels que Maison des animaux.

Dans une déclaration commune à Presse associéeses enfants Jason Reitman, Catherine Reitman et Caroline Reitman ont déclaré: «Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie,

« Nous sommes rassurés que son travail de cinéaste ait apporté rire et bonheur à d’innombrables personnes dans le monde. Pendant que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l’ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui.

Reitman est devenu connu pour les comédies qu’il a produites et dirigées, en commençant par le succès Maison des animaux de National Lampoon.

Il a également donné à Bill Murray sa pause dans Boulettes de viandeavant que son plus grand succès ne vienne avec chasseurs de fantômes.

Mettant en vedette Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Rick Moranis, le film a rapporté près de 300 millions de dollars au box-office et a remporté deux nominations aux Oscars.

Un deuxième film a suivi, et la franchise se poursuit jusqu’à ce jour, avec des émissions de télévision et des films redémarrés ayant suivi.

En plus de ce succès, il a également participé à des films tels que Beethoven, Flic de la maternelleet Vieille école.

Reitman et sa famille ont été forcés de fuir la Tchécoslovaquie en 1946 alors qu’il n’avait que quatre ans.

Il a d’abord lancé un théâtre de marionnettes, en plus de jouer de la musique, avant de se rendre à l’Université McMaster en Ontario pour étudier la musique et le théâtre.

C’est à ce moment-là qu’il a commencé à faire des courts métrages, avant de progresser plus tard dans sa carrière vers des longs métrages.

Des hommages ont été rendus au cinéaste en ligne depuis l’annonce de la nouvelle, avec un fan qui écrit : « Ivan Reitman a créé l’un des thèmes et films les plus reconnaissables des cinémas dans Ghostbusters, qui a jusqu’à présent duré des décennies, vieillissant comme la beauté et se présentant aux nouvelles générations.