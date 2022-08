Le réalisateur de Ghost of Tsushima, Chad Stahelski, veut que le film soit entièrement en japonais

Réalisateur Chad Stahelski a de grands projets pour son adaptation de Fantôme de Tsushima. Le film est basé sur le jeu vidéo du même nom, sorti en 2020. L’histoire suit Jin Sakai, un samouraï en quête de protection de l’île de Tsushima lors de la première invasion mongole du Japon. Jin doit choisir entre son code moral pour se battre honorablement ou des moyens pragmatiques et méprisables pour se débarrasser de ses ennemis. Le jeu a été développé par Sucker Punch Studios et édité par Sony Interactive Entertainment.

Maintenant, Chad Stahelski dit à Collider qu’il veut que l’adaptation cinématographique soit entièrement en japonais, avec une distribution japonaise remplissant les rôles. Sony est entièrement d’accord avec l’idée et veut apporter de l’authenticité à l’histoire qui sera racontée. Stahelski dit que le film est axé sur les personnages et qu’ils veulent faire le film « tout en caractère ».

« Donc, je pense que si nous faisions cela correctement, ce serait visuellement époustouflant. C’est axé sur le personnage. Il y a une opportunité pour une grande action, une belle apparence. Et honnêtement, nous essaierions de le faire, tout en caractère. Ce qui signifie, c’est une chose japonaise à propos des Mongols envahissant l’île de Tsushima. Un casting japonais complet, en japonais. Sony est tellement d’accord pour nous soutenir là-dessus. Je vais au Japon depuis que j’ai 16 ans. J’aime le pays, j’adore des gens, l’amour de la langue. Essayer de diriger non seulement dans ma langue, mais celle de quelqu’un d’autre et changer culturellement mon état d’esprit pour mettre cela à part d’une manière cool qui attire toujours un public occidental.

Stahelski pourrait être le réalisateur parfait pour le film

Stahelski a trois réalisations à son actif, le John Wick trilogie, et ce sont trois des plus grands films d’action des deux dernières décennies. John Wick sorti en 2014 et a reçu d’excellentes critiques du public et des critiques, citant ses séquences d’action fantastiques et sa chorégraphie de combat exceptionnelle. Ce sont deux choses une Fantôme de Tsushima le film aurait besoin s’il arrivait un jour au grand écran.

Avec le récent succès de Parasite et Jeu de calmar, le public anglophone peut enfin être prêt à accepter un long métrage dans une autre langue au box-office. Stahelski reconnaît la difficulté à amener le public à lire les sous-titres, mais pense que sa direction avec ses acteurs fait toute la différence.





« Il y a un moyen de diriger des acteurs. Il y a un moyen de le faire. Où un regard peut signifier un regard qui peut signifier un regard, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de façons de le faire. Donc, une partie du défi, ne pas sauter sur votre question, mais écoutez, je pense qu’il y a un moyen de le faire. Et un moyen de diriger le casting et un moyen d’améliorer considérablement les performances faciales. Donc, si je coupe le son, je veux que vous sachiez ce que la scène est sur le point, dans n’importe quelle langue. »

La John Wick les films ne sont pas connus pour leur dialogue révolutionnaire, cependant, ils sont adorés par les fans. Si Stahelski peut apporter son expérience de la franchise avec une quatrième entrée à venir, alors Fantôme de Tsushima devrait être un film entre de bonnes mains.