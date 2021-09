Le réalisateur de Flash taquine le retour de Batman de Michael Keaton avec Batsuit Mashup

Le réalisateur Andy Muschietti taquine Michael Keatonest de retour en tant que Batman avec un mélange des costumes des deux super-héros. À ce stade, il est très bien établi que Keaton reprendra son rôle de Tim Burton Homme chauve-souris films encore une fois pour Le flash. Sur Instagram, Muschietti a publié une autre nouvelle photo pour taquiner davantage le retour de Keaton, cette fois avec une image du classique Batsuit peint en rouge avec le boulon familier rappelant la tenue de The Flash. Vous pouvez y jeter un œil ci-dessous.

Muschietti est le directeur de Le flash sur un scénario de Christina Hodson (Oiseaux de proie). Situé dans le DCEU, le film ramène Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen, bien que l’essentiel de l’enthousiasme des fans soit apparemment lié au grand retour de Keaton. Cela sera rendu possible grâce à un scénario qui voit Barry voyager dans le temps pour, espérons-le, empêcher le meurtre de sa mère, entraînant des conséquences imprévues sur sa chronologie. En d’autres termes, il fracture son multivers.

De toute évidence, le réalisateur sait à quel point les gens sont ravis de voir revenir cette version préférée des fans de Batman. Il a déjà taquiné l’arrivée de Michael Keaton avec des photos similaires en avant-première sur Instagram. Une image a révélé une chaise en fonte pour Bruce Wayne, probablement l’endroit où Keaton s’asseyait sur le plateau. Une autre photo donnait un aperçu de la combinaison de Keaton, qui semblait être tachetée de sang. Maintenant qu’une nouvelle photo montre le Batsuit peint comme The Flash, il est difficile de dire exactement ce qui va arriver au croisé capé de Keaton dans le film.

Alors que le Batman de Keaton arrive Le flash, il ne sera pas le seul chevalier noir du film. Il a également été confirmé que Ben Affleck enfilera une dernière fois son propre Batsuit pour une apparition afin de faire ses adieux à sa version du personnage. On ne sait pas quel rôle il jouera dans le film, bien que Ben Affleck commencerait à tourner bientôt. Pour sa part, il a fallu quelques explications à Michael Keaton pour comprendre comment fonctionne tout ce truc du multivers.

« J’ai dû le lire plus de trois fois pour me dire ‘Attendez, comment ça marche ?' », se souvient Keaton via THR. « Ils ont dû me l’expliquer plusieurs fois. Je ne suis pas arrogant, j’espère, à ce sujet. Je ne le dis pas comme: » Je suis trop groovy. » Je suis stupide. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas, je viens de comprendre, mais c’était différent. «

Apparaissant également dans le film, Sasha Calle fera ses débuts au DCEU en tant que Supergirl. Les autres stars de retour incluent Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West avec Maribel Verdu dans le rôle de Nora Allen; Ron Livingston remplace Billy Crudup en tant que père de Barry, Henry. Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso et Luke Brandon Field apparaîtront également dans des rôles non divulgués. Il y a de fortes chances que la chronologie fractionnée apporte également d’autres grandes surprises.

Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. D’ici là, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres aperçus du film soient publiés par Andy Muschietti sur Instagram. Je dis continuez à venir.

Sujets : Batman