Le réalisateur de « Final Fantasy XIV » évoque son possible départ sur Xbox

L’évolution de « Final Fantasy XIV » a fait oublier aux joueurs PC la désastreuse sortie initiale de 2010 et, après son arrivée sur PlayStation 4, il pourrait devenir l’un des jeux de rôle en ligne les plus populaires et les plus populaires du moment. , devenant même le titre le plus vendu de la franchise à ce jour.

La raison de sa permanence en tant que l’un des favoris de ses utilisateurs est due à diverses extensions de contenu après son lancement. « Endwalker », la quatrième extension du jeu, se prépare pour son arrivée à la mi-novembre. Cependant, certains membres de la communauté des joueurs attendent toujours son arrivée possible sur les consoles Xbox.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les vêtements inspirés des « Tokyo Revengers » suscitent un débat pour son symbole

Lors d’une interview avec Easy Allies au sujet du lancement de « Endwalker », Naoki Yoshida, directeur créatif du jeu, a révélé que des discussions avec Microsoft ont été menées sur l’arrivée du jeu sur Xbox, notant que ces comptes avec un ton Dans son développement.

« Je ne veux pas dire que nous n’aurons pas de version Xbox, mais j’espère qu’il est trop tôt pour nous d’avoir des nouvelles pour les joueurs. » Sans ajouter trop de détails spécifiques, Yoshida pense qu’il est sûr qu’il y aura très bientôt des nouvelles pour les joueurs Xbox.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La date de sortie de « Elden Ring » a été reportée

Comme il s’agit du titre avec le record de ventes le plus élevé de l’histoire de la saga, nul doute que Yoshida reste optimiste quant à l’arrivée de « Final Fantasy XIV » sur la console Xbox au même titre que le remake de « FF ». VII », qui présentait une critique complète de l’un des titres les plus appréciés des fans de la franchise.