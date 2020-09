Le réalisateur de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition s’excuse pour les problèmes liés au multijoueur

Au début, quand nous avons appris l’existence du remaster de l’un des titres GameCube les plus aimés et les plus mémorables de la saga Final Fantasy, Chroniques de cristal, tout était des éloges et beaucoup d’attente. La note discordante a commencé à être mise par elle-même Square Enix quand on a vu qu’il n’était pas traité comme un lancement de premier niveau, et qu’on a dû s’adapter aux “limitations”, comme ne pas avoir un mode multijoueur fou, ne pas avoir de lancement physique en Occident, ou avoir aussi un blocus régional par les territoires lorsque vous jouez en ligne. À cela, il faut ajouter un début dans son lancement chaotique, car il y a eu des problèmes dans son multijoueur dès le premier jour, qui a poussé à annuler son lancement même dans certains territoires, et contraint de pour présenter des excuses d’Araki Ryoma, directeur du titre.

La déclaration qui a été lue le site web de Square Enix le dit: “Nous avons reçu beaucoup de commentaires de nos joueurs depuis la sortie du jeu et nous nous efforçons de résoudre tous les problèmes soulevés le plus rapidement possible, mais je dois m’excuser pour le retard dans l’annonce de la situation. En premier lieu, la situation où les joueurs ne pouvaient pas jouer immédiatement après le lancement était due au dépassement de la capacité de nos serveurs. Nous avons effectué une maintenance pour augmenter la capacité du serveur le 29 août, ce qui a conduit à une exécution relativement stable par la suite. À l’avenir, nous irons de l’avant pour résoudre tout problème de serveur supplémentaire si nécessaire.“.

La déclaration nous a également laissé quelques détails sur les prochaines mises à jour: “Nous aimerions publier des mises à jour rapides pour résoudre les bogues qui entravent l’expérience des joueurs avec le jeu et nous travaillons sur le calendrier de mise à jour annoncé ci-dessous. Nous cherchons à faire plus de mises à jour, une fois que nous aurons examiné les commentaires des joueurs, et nous ferons d’autres annonces une fois le contenu de la mise à jour terminé“.

