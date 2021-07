Le réalisateur de « Fear Street » parle de l’expansion de la saga

Netflix a lancé ce mois-ci l’une de ses sorties les plus curieuses et originales à travers la trilogie inspirée de « Fear Street », une série de livres de l’écrivain américain RL Stine, connu dans le monde de l’édition comme le créateur de la série de nouvelles. par l’horreur pour enfants « Chair de poule », connue en Amérique latine sous le nom de « Frissons » grâce à son adaptation télévisée.

Contrairement à ces derniers, les histoires qui composent « Fear Street » s’adressent à un public entièrement adolescent, au même titre que les films sortis par Netflix. La trilogie composée de « Fear Street: 1994 », « Fear Street: 1978 » et « Fear Street: 1666 » avait une sortie hebdomadaire, racontant les événements de trois périodes différentes qui composent une seule histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Spike Lee annonce le grand gagnant à Cannes à l’avance

La manière originale dont la réalisatrice et scénariste Leigh Janiak a abordé le travail de RL Stine a suscité des commentaires élogieux de la part des critiques et des fans d’horreur en général, et tout semble indiquer que le cinéaste souhaite continuer avec cette nouvelle franchise au point de s’étendre à horizons similaires à ceux de l’univers cinématographique Marvel.

« L’une des choses les plus excitantes à propos de ‘Fear Street’ est le fait que l’univers est grand et laisse beaucoup d’espace », a déclaré Janiak lors d’une conversation avec IndieWire. « L’une des choses dont j’ai parlé avant d’être embauché était que nous avons le potentiel de créer un univers de film d’horreur, où nous pouvons avoir des tueurs slasher de différentes époques. »

Vous avez le principal canon de la mythologie autour du diable vivant à Shadyside, il y a donc de la place pour tout le reste.

Janiak espère que le public appréciera suffisamment la trilogie « Fear Street » pour commencer à construire plus d’histoires autour d’elle, que ce soit à travers une autre trilogie, des épisodes solo ou même une série télévisée, notant que Netflix offre de grands avantages pour pouvoir le faire dans un » façon multiformat ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’adaptation cinématographique de « Luther » a déjà un réalisateur

Janiak prétend également être très enthousiaste à propos de ce qui va se passer avec « Fear Street ». « J’ai vraiment commencé à m’enthousiasmer pour une bande slasher des années 50, que je n’ai pas vraiment vue. C’est juste génial de pouvoir penser aux différentes époques et à ce qui est possible en tant que fan d’horreur. »

Les propos du réalisateur sont en phase avec l’enthousiasme de l’actrice Gillian Jacobs, qui s’est déclarée fan des livres de RL Stine, tout en acceptant de faire partie de « Fear Street » en raison de sa nostalgie. Le troisième volet de la saga, « Fear Street: 1888 », est désormais disponible sur Netflix.