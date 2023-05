Le réalisateur de Fast X était sûr qu’une scène troublante de l’amour ou de la haine de Jason Momoa devrait être coupée

FESTOOL Scie sur table sans fil CSC SYS 50 EBI-Basic - 576820

La scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 est si compacte qu'elle tient dans un Systainer. Si ses dimensions extérieures sont extrêmement pratiques, elle se montre étonnamment polyvalente à l'usage : avec des coupes parallèles jusqu'à 280 mm, une largeur de coupe jusqu'à 450 mm et des coupes en biais comprises entre -2° et 47°. La commande numérique unique fournit des résultats extrêmement précis au dixième de millimètre près. Le système de double batterie 2x18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons séduit par sa force et sa puissance d‘entraînement ; vous ne remarquez aucune différence par rapport aux outils filaires. Avec le châssis UG-CSC-SYS, vous avez directement la table de travail parfaite et le transport du véhicule jusqu'au lieu d'intervention se fait sans effort. En bref : sciage précis à emporter ! Polyvalence : coupes parallèles jusqu'à 280 mm ; largeur de coupe jusqu'à 450 mm. Coupes en biais de -2° à 47° Pratique : pour une hauteur de coupe jusqu'à 35 mm ou des coupes en biais jusqu'à -10°; idéal pour la contre-dépouille des listels Compacte et mobile : elle se transporte à une seule main grâce au format pratique du Systainer. Encore plus léger avec le châssis UG-CSC-SYS Précision maximale : l'afficheur numérique permet de régler la hauteur et l'angle électroniquement avec le bouton de sélection, au dixième de millimètre près Reproductible : le réglage de la hauteur et de l'angle (mm et pouce) se fait à l'aide de l'afficheur numérique sans erreur de parallaxe. Ainsi, les coupes seront répétables avec la même précision. Pratique : Il est possible d'enregistrer en favoris, quatre positions de lame de scie et de les sélectionner sur l'afficheur numérique Butée parallèle très précise : butée parallèle robuste avec double blocage (via un seul levier de serrage) pour un positionnement précis et des résultats parfaits de coupe Butée angulaire très précise : la butée angulaire est orientée de façon optimale via une rainure sur le chariot coulissant et serrée de façon centrale. Pour des angles d'onglet compris entre -70° et +70° Absolument sans à-coups : chariot coulissant à roulement à billes pour des coupes parallèles et en biais d'une extrême précision Puissant : le moteur EC-TEC sans charbons doté d'une vitesse élevée de 6 800 tr/min garantit une cadence de sciage rapide et des résultats parfaits de coupe Endurante : La combinaison d'un moteur EC-TEC sans charbons et d'un système à deux batteries avec deux batteries de 18 V (