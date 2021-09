Le réalisateur de Fast & Furious 10 confirme que le dernier chapitre sera composé de deux films

Avec Fast & Furious 10 dont la sortie est désormais prévue pour 2023, F9 le réalisateur Justin Lin a fourni une mise à jour sur ce que les fans de la franchise peuvent attendre des deux derniers versements (sans aucun doute ridiculement explosifs). Bien que l’on sache encore peu de choses sur ce que les films impliqueront en termes d’intrigue, Lin a révélé que les deux films comprendront le dernier chapitre du Rapide et furieux saga, et il a hâte de le raconter.

« L’idée que le dernier chapitre soit deux films est correcte. Je dois dire que je suis tellement content – parce que je pense que lorsque je suis entré pour la première fois dans cette franchise, une suite n’était pas une donnée. Vous deviez la gagner, vous savez? Et donc d’être assis ici en train de vous parler et de vous dire : « Oh ouais, il va y avoir deux autres films ! » Je suis comme, ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j’essaie de reconfigurer et de m’assurer que tout ce dont nous parlons en termes de processus donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu’avoir un chapitre dans deux films est correct . C’est là que je suis assis aujourd’hui. »

Donc avec Rapide et furieux 10 et Fast & Furious 11 racontant une histoire sur deux films, cela signifie-t-il que le dixième Rapide et furieux l’aventure pourrait-elle se terminer sur un cliffhanger ? Cela reste un mystère à ce stade, mais Justin Lin a ensuite révélé que, malgré les événements dans le monde réel, il prévoyait de mettre fin à la franchise de la meilleure façon possible, et est simplement ravi d’avoir deux films pour le faire.

« Il y a une ambition de ce que nous voulons faire et il y a aussi des problèmes du monde réel que nous rencontrons. Mais j’ai l’impression que, pour moi, je ne veux pas être avide. Je veux faire ce qui est le mieux pour le processus. «

Justin Lin retourné dans le monde de Le rapide et le furieux avec F9, qui trouve Dom réunissant sa famille bien-aimée, et reprend après les événements de Le destin des furieux. F9 reprend Dominic Toretto alors que lui et sa famille sont obligés d’affronter le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher, et qui tient une vendetta personnelle contre Dominic. Le casting de soutien retrouve plusieurs visages familiers, dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron.

Malgré les dixième et onzième versements mettant fin à la série principale, Lin a précédemment confirmé les discussions concernant les spin-offs. « Eh bien, évidemment, les choses ont changé et elles changent », a déclaré le cinéaste à propos de la poursuite de la franchise de différentes manières. « Et évidemment, vous pensez à la télévision, c’est le streaming. Le streaming, il y a tous ces différents médiums. L’une des choses que j’aime le plus dans la réalisation de ces films est l’élément de parler aux acteurs de leurs personnages et de leur parcours, car notre casting et notre monde est devenu si grand. Et je peux vous dire que 80% de notre conversation, vous ne voyez pas à l’écran. «

Une de ces idées pourrait être une série de préquelles se concentrant sur les premières années de Dominic Toretto, quelque chose avec lequel la star de Diesel et F9 et le jeune acteur Dom Vinnie Bennett sont à bord. « Série Young Dom? Mec, il y a tellement de choses que nous pourrions faire », a déclaré Bennett récemment. « Il y a tellement de choses que nous pourrions faire. » Vin Diesel a quant à lui déclaré qu' »il n’y a rien qui soit hors de propos ».

Rapide et furieux 10 devrait sortir le 7 avril 2023. Cela nous vient de Collider.

Sujets : Fast and Furious 10, Fast and Furious