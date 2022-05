Le réalisateur de Fast and Furious 10 aurait démissionné pour Vin Diesel

Images universelles

Le cinéaste en charge du dixième volet de Fast and Furious aurait démissionné de son poste dans le film en raison du comportement de la star Vin Diesel.

Rapides et furieux C’est une saga qui touche à sa fin mais pas avant d’avoir obtenu un succès commercial phénoménal en établissant son protagoniste, vin Diesel, comme le visage absolu d’une franchise qui atteint son dixième film et a même eu une série de retombées. Il était maintenant temps de clore cette histoire et les cadres en charge du film avaient choisi le cinéaste Justin Lin en tant que responsable du nouveau film.

Ce qui est certain, c’est que Justin Lin il a fini par faire un pas de côté, chose curieuse, si l’on tient compte du fait qu’il connaît parfaitement le rythme de la saga où il a déjà réalisé Fast and Furious : Défi de Tokyo; rapide et furieux 4; Rapide et furieux : contrôle de 5 pouces; Rapide et furieux 6 Oui rapide et furieux 8. Beaucoup ont été surpris par cette nouvelle mais derrière chaque élection il y a une raison et celle-ci ne fait pas exception.

Polémique avec Vin Diesel ?

Apparemment Justin Lin Je serais fatigué du manque de professionnalisme du plus grand exposant de ces aventures sur quatre roues. L’acteur qui donne vie à Dominic Toretto : vin Diesel. Oui, bien que cela surprenne tout le monde, selon une source proche de la production, l’acteur est en retard pour les enregistrements, ne connaît pas ses répliques et est hors d’état. Tout cela a mis mal à l’aise le réalisateur, qui est également producteur du film.

Finalement Justin Lin a décidé de se retirer et l’a fait de manière très convenable en évitant toute sorte de controverse avec vin Diesel. Maintenant, Universal perd 1 million de dollars par jour tous les jours parce qu’ils ne peuvent pas faire la bande et ils ont des problèmes parce que des cinéastes comme James Wan ou F. Gary Gray ne peuvent pas prendre le relais. rapide et furieux 10 pour les points de l’ordre du jour. Pourront-ils garder la première pour 2023?

Rappelons-nous que vin Diesel eu une vive controverse avec Dwayne Johnson qu’il a exposé comme un acteur avec peu de capacités qui avait besoin « amour difficile » pour atteindre son plein potentiel. rocher il n’a rien fait d’autre que rire de ces déclarations, mais lorsque la personne responsable de donner vie à Toretto l’a invité à retourner à rapide et furieux 10 L’ancien combattant n’a pas hésité à répondre par la négative. Maintenant, la cible est Diesel…

