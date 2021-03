Le réalisateur de Face / Off 2 veut que John Travolta et Nicolas Cage reviennent pour une bonne suite

Les nouvelles qu’un nouveau Face / Off est dans les œuvres initialement eu des fans dans une frénésie. Comment pourriez-vous faire quelque chose d’aussi flagrant que de redémarrer l’un des thrillers d’action les plus appréciés des années 1990? Heureusement, ces inquiétudes ont été apaisées lorsqu’il a été révélé que le film, réalisé par Godzilla contre. Kong’s Adam Wingard, sera une suite directe, Wingard confirmant maintenant que Face / Off 2 sera entièrement consacré au duo de héros et de méchants du film original, Sean Archer et Castor Troy.

« Certaines personnes supposent simplement que lorsque je dis que cela signifie simplement que cela se déroule dans le monde de Face / Off. Tome, Face / Off ne concerne pas une procédure ou quelque chose comme ça. Il ne s’agit pas du monde dans lequel les personnages existent. Il s’agit de Sean Archer et de Castor Troy. C’est ce dont parle ce film. C’est la suite de cette histoire. Il est difficile d’en parler autrement mais c’est, pour moi, la suite définitive de cette saga. «

Bien que Wingard n’ait pas confirmé si Face / Off étoiles John Travolta et Nicolas Cage sont recherchés pour revenir, le film étant scénarisé comme une continuation de leur histoire, il va de soi que le cinéaste voudrait que les acteurs reviennent pour au moins un camée.

Sorti en 1997 et réalisé par John Woo, Face / Off suit Sean Archer (John Travolta), un agent du FBI, qui subit une chirurgie plastique expérimentale afin de se faire passer pour l’assassin de son fils et ennemi juré, Castor Troy (Nicolas Cage). Bien que ses missions initiales se passent bien, le vrai problème commence lorsque Castor se réveille d’un coma et subit la même procédure et commence à se faire passer pour Sean.

Spoilers pour un film de près de 25 ans à suivre, mais le film se termine avec Sean tuant Castor avec un fusil de lance et rentrant chez lui avec son visage de John Travolta intact, ayant maintenant adopté le fils de son ennemi juré. Maintenant, cela a conduit beaucoup à se demander comment exactement Castor Troy sera ramené en justice, mais il est intéressant de noter que l’original Face / Off avait une fin alternative dans laquelle Archer se regarde dans un miroir, et Eve, sa femme, voit le visage de Castor Troy comme le reflet.

Bien que l’on ignore actuellement comment Wingard envisage de ressusciter Castor Troy, ou le Face / Off franchise dans son ensemble, cela pourrait être un bon moyen de revenir en arrière, de faire face aux dommages psychologiques résultant du port du visage des méchants.

Ce n’est pas la première fois que Wingard déclare sa passion pour le premier film, et sa détermination à continuer la même histoire. «Je ne ferais jamais un remake de Face / Off», a-t-il déclaré à propos du projet. «Je ne ferais jamais de redémarrage. Et j’ai vu beaucoup de gens, même après avoir dit que c’était une suite directe, ils continuent à l’appeler une suite hybride de redémarrage ou une suite hybride de remake. Ce n’est rien de tout cela. C’est Face / Off 2. «

Cependant, Wingard décide de le faire, le réalisateur a également confirmé que lui et son partenaire fréquent Simon Barrett sont sur le point de terminer la première ébauche du scénario pour Face / Off 2, et même si les choses vont bien de leur point de vue, il se méfie de la réaction du studio.

« Ils ont lu notre plan. Tout le monde est d’accord avec lui, mais en fait le fait de transformer le script est une chose différente, donc nous verrons comment tout le monde y réagit. »

Une chose est sûre, la suite ne se déroulera pas sans le retour d’Archer et de Troy dans une certaine mesure, Wingard disant: « L’histoire nous mène dans une direction très spécifique. » Cela nous vient grâce à Cheat Sheet. Si vous voulez voir la fin alternative, elle est disponible sur | YouTube.

