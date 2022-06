Le réalisateur de Face/Off 2 confirme que le film sera une « suite absolue »

Face / Off 2 semble avancer, mais n’ira pas de l’avant tant qu’il ne sera pas à la hauteur de l’héritage du film original.

Face/Off est l’un des derniers films à avoir une suite tardive, et selon son réalisateur, ce sera certainement une suite et non un redémarrage. Après de nombreuses années de rumeurs, il a été confirmé le mois dernier par Nicolas Cage qu’un Face/Off La suite était en cours de développement avec Adam Wingard prêt à prendre en charge le suivi du thriller d’action John Woo. Maintenant, Wingard a expliqué à Empire que le film serait une « suite absolue » de l’original à succès.

Face/Off a vu John Travolta et Nicolas Cage échanger littéralement des visages, avec Sean Archer de Travolta subissant une procédure médicale pour se faire implanter le visage du terroriste Castor Troy par lui-même pour aller sous couverture et arrêter une attaque terroriste. Cependant, Troy subit le même processus, se faisant greffer le visage d’Archer sur lui et les deux se retrouvent opposés l’un à l’autre dans un monde où personne ne sait que chacun joue le rôle de l’autre.

S’adressant à Empire, Wingard a expliqué qu’il y avait de nombreuses raisons de faire le film maintenant, l’une d’entre elles étant la popularité actuelle de Cage, qui est au même niveau qu’à l’époque où Face/Off a été libéré. Il a dit:

« Il passe juste un tel moment. Même avant la sortie de Pig, nous avons vu cela comme un film de Nicolas Cage. C’est devenu totalement la voie à suivre maintenant. Il y a quelques années, le studio aurait peut-être voulu un film chaud, jeune, acteur prometteur ou quelque chose comme ça. Maintenant, Nicolas Cage est à nouveau l’un des acteurs les plus en vogue d’Hollywood. Nous nous concentrons vraiment sur [the script]. Nous n’allons pas le partager tant que tout le monde n’aura pas dit « C’est celui-là ». Je pense que nous avons vraiment compris. C’est probablement le scénario le plus difficile sur lequel nous ayons jamais travaillé, pour de nombreuses raisons. Il y a tellement de pression à vouloir s’assurer qu’il est à la hauteur de l’héritage de ce projet. Mais à chaque brouillon, vous avez ces choses qui s’enclenchent, et vous vous dites : ‘A-ha ! C’est vraiment ce qu’est Face/Off !' »

Nicolas Cage serait heureux de reprendre son rôle pour Face/Arrêt 2

Tout en faisant la promotion Le poids insupportable du talent massif, Nicolas Cage a révélé qu’il serait prêt à revenir pour une suite. Dans une interview, il a révélé qu’il y avait eu « quelques appels téléphoniques » et que Face/Arrêt 2 était un « peut-être ». C’était contrairement à une interview avant cela avec Le journaliste hollywoodien lorsque Cage a affirmé n’avoir «pas entendu de peau ni de cheveux» d’une suite, mais dans la même interview, il a fait allusion au fait qu’un tel film devrait être une suite et non un remake. Il a déclaré en avril :