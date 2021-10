Le réalisateur de « Evil Dead Rise » confirme la fin du tournage

La saga « Evil Dead » se poursuivra plus vivante que jamais avec « Evil Dead Rise », quatrième volet de la chronologie de la franchise à succès créée par le réalisateur Sam Raimi, qui servira de producteur exécutif avec Lee Cronin comme réalisateur du film. qui a officiellement confirmé la fin de son tournage.

« Evil Dead Rise » présentera une histoire centrée sur une femme qui retrouve sa sœur aînée dans un vieil appartement de la ville de Los Angeles dans lequel elles trouvent toutes les deux un livre ancien et étrange avec la capacité de faire entrer dans notre monde une horde de démons dangereux qui doivent être arrêtés à tout prix.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Nolan partage ses éloges pour « Dune »

8 mois, 1 Covid Lockdown, 6 500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut même en traiter. C’est un enveloppement sur #EvilDeadRise. Merci la Nouvelle-Zélande, c’était génial. Il est temps de rentrer à la maison et de couper cette bête ensemble. pic.twitter.com/iyah4vEEqL – Lee Cronin (@curleecronin)

26 octobre 2021





La production de « Evil Dead Rise » a été complètement prolongée avant l’arrivée de la pandémie mondiale début 2020. Lee Cronin s’est servi de son compte Twitter pour annoncer qu’après huit mois, un arrêt de production dû au Covid-19 et 6 500 litres de sang, le film a enfin terminé le tournage, avec de nouvelles photos des coulisses.

La conclusion du tournage arrive à point nommé compte tenu de sa fenêtre de lancement approximative pour l’année 2022, bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle. « Evil Dead Rise » sera le premier volet de la série à proposer un lancement direct en streaming sur HBO Max. On ne sait pas s’il y aura une possibilité d’une sortie limitée dans certains cinémas.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kristen Stewart pense qu’elle n’a fait que « cinq bons films ».

Des plans pour un nouvel opus de « Evil Dead » avaient été envisagés pendant des années avec la possibilité d’une suite au redémarrage réalisé par Defe Alvarez en 2013 et des idées possibles qui ont commencé à émerger pour continuer l’histoire de « Army of the Darkness », qui a pris forme à travers la série « Ash vs The Evil Dead », avec Bruce Campbell.

Fin 2019, Sam Raimi a annoncé son intention de faire un nouvel opus de la saga avec Bruce Campbell en tant que producteur exécutif, bien qu’il ne jouera pas un rôle actif dans le film, Lee Cronin étant choisi par Raimi lui-même pour continuer avec son héritage.