Le réalisateur de « Eternals » veut travailler avec la saga de « Star Wars »

De plus, Chloe Zhao a mentionné cinq ou six fois Star Wars comme étant très proche de son cœur. Alors après un moment, je lui ai demandé ceci… et j’ai obtenu une réponse assez intrigante. OFFREZ À CHLOE ZHAO UN FILM STAR WARS PLS @disney pic.twitter.com/YWkJ6l1UUK

-Al Horner (@Al_Horner)

1er octobre 2021