Le réalisateur de Dune pense que les films Marvel « couper et coller » nous transforment tous en zombies

Dune réalisateur Denis Villeneuve est préoccupé par le fait que le public est bombardé de beaucoup trop de films Marvel, des films qu’il a décrits comme « couper-coller ». Tout en discutant de son épopée de science-fiction qui sortira bientôt, le cinéaste s’est penché sur l’état du cinéma moderne, et ses commentaires ne manqueront pas de frotter quelques personnes dans le mauvais sens…

« Peut-être que le problème est qu’il y a trop de films Marvel qui ne sont rien de plus qu’un copier-coller des autres. Peut-être que ces types de films nous ont un peu transformés en zombies. »

Bien qu’il ne soit pas clair si Villeneuve pense que les films Marvel copient d’autres films distincts, ou s’ils se ressemblent tous trop, ses commentaires rappellent ceux du cinéaste estimé Martin Scorsese, qui, en 2019, a décrit les films Marvel comme être « comme un parc à thème », et donc conclure que « ce n’est pas du cinéma, c’est autre chose ». À la suite des commentaires de Scorsese, la colère des fans de Marvel s’est déchaînée sur les réseaux sociaux, et la même chose arrive maintenant à Villeneuve, beaucoup trouvant sa description de la sortie de Marvel comme un copier-coller insultant.

Docteur étrange le réalisateur Scott Derrickson est l’une de ces personnes, qui s’est depuis tourné vers les médias sociaux pour contester l’évaluation faite par Villeneuve, retweetant la déclaration qu’il avait initialement faite à la suite des critiques de Martin Scorsese à l’égard de l’univers cinématographique Marvel.

il est temps de retweeter ceci https://t.co/oQ0q2Jovn5 — NOS Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 16 septembre 2021

Il a poursuivi en disant: « Quiconque critique les films Marvel comme étant tous identiques a) ne les a pas tous vus et ne devrait donc pas supposer qu’ils sont tous les mêmes, ou b) les a tous vus parce que, en fait, ils un peu comme regarder des films Marvel. »

Quiconque critique les films Marvel comme étant tous les mêmes a) ne les a pas tous vus et ne devrait donc pas supposer qu’ils sont tous les mêmes, ou b) les a tous vus parce que, en fait, ils aiment beaucoup regarder des films Marvel. — NOS Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 17 septembre 2021

Bien sûr, tout cela n’est qu’une question d’opinion et, avec l’avis de Villeneuve Dune 2 en attendant toujours le feu vert, il est possible que le réalisateur ait des ressentiments envers Marvel en raison de sa nette domination du box-office et de l’air du temps cinématographique en général, provoquant au moins en partie une telle incertitude autour de ses propres projets.

Il convient également de souligner que Villeneuve est loin d’être complètement contre la franchise Marvel, le réalisateur déclarant dans une précédente interview que l’embauche par le studio de la réalisatrice primée aux Oscars Chloé Zhao pour diriger Éternels. À l’époque, Villeneuve a qualifié l’embauche de Zhao de « génie », déclarant: « Je suis votre plus grand fan. Je pense que c’est un génie que Marvel vous ait approché parce que vous êtes l’opposé radical de cela sur le plan esthétique. » De plus, Zhao a depuis révélé qu’elle avait en fait utilisé des clichés des propres films de Villeneuve pour présenter Éternels, bien que cela n’aide peut-être pas avec l’idée de « couper et coller » …

En fin de compte, lorsqu’un genre particulier domine les écrans de cinéma, il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits des résultats. C’est arrivé avec les westerns avant les films de super-héros, et il ne fait aucun doute que quelque chose d’autre finira par émerger, prendre le dessus et être critiqué pour être si populaire qu’il repousse tout le reste au second plan. Cela nuit-il à la créativité ? Probablement, mais il y a encore beaucoup d’autres films en cours de réalisation, quelque chose que Villeneuve lui-même aborde. « Aujourd’hui, il y a beaucoup de films gros et chers qui ont beaucoup de valeur », a-t-il ajouté. « Je ne me sens pas capable d’être complètement pessimiste. » D’ailleurs, Villeneuve est loin d’être la première personne à critiquer les films Marvel parce qu’ils se ressemblent tous. En fait, cette critique a même été faite à maintes reprises par les fans de MCU eux-mêmes.

Une certaine partie des fans de Marvel attendra désormais l’adaptation de Villeneuve de Dune avec des yeux maniaques et une intention critique lorsque le film sort sur les écrans aux États-Unis le 22 octobre. Cela nous vient d’El Mundo.

