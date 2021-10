Le réalisateur de Dune Denis Villeneuve est prêt à faire un film Batman

Tandis que Dune le réalisateur Denis Villeneuve a (assez tristement) déclaré son aversion pour les films de bandes dessinées, le célèbre cinéaste a maintenant révélé qu’il y avait un personnage emblématique qu’il envisagerait de porter au grand écran : Homme chauve-souris. S’exprimant sur le podcast Happy Sad Confused, Villeneuve a déclaré que le Dark Knight est l’un des rares personnages de bandes dessinées auquel il pense pouvoir s’identifier suffisamment pour raconter leur histoire.

Vous avez peut-être entendu que Denis Villeneuve n’est pas un grand gars de super-héros, mais il m’a avoué qu’il y en avait un à qui il se rapportait. Pensons-nous au BATMAN de Denis Villeneuve ? Épisode complet ici : https://t.co/w6TZbm8sqa Vidéo complète ici : https://t.co/e84Wokl1SQpic.twitter.com/UETFSc0oDb – Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 6 octobre 2021

« Batman serait probablement le seul personnage auquel je pourrais m’identifier. D’après ce que j’ai lu, comme ‘Arkham Asylum’, un livre comme celui-là, j’ai été en contact avec quand j’étais adulte. C’est pour moi, le personnage que je pouvais se connecter à. »

Bien que Homme chauve-souris a été présenté à l’écran plus que tout autre super-héros, il est impossible de ne pas être intrigué par une autre aventure pour le Caped Crusader avec Denis Villeneuve à la barre. Imaginez la portée de Coureur de lames 2049 avec le grain de Les prisonniers et Sicario. Parfait.

À un moment donné, la rumeur disait que Villeneuve était à l’étude pour Warner Bros.’ Le Batman, un travail qui est finalement allé à Guerre pour la planète des singes réalisateur Matt Reeves. Alors que Villeneuve a nié que le studio l’ait jamais approché, il admet qu’il vient peut-être d’oublier car il était profondément investi dans Dune à l’époque. En tout cas, d’après ce que nous avons vu de Le Batman jusqu’à présent, il ne faut pas beaucoup de temps pour imaginer ce que Villeneuve aurait pu faire avec le film.

La révélation que Villeneuve ajouterait ses talents au genre du film de bande dessinée surprendra certainement compte tenu des récents commentaires du réalisateur. Il n’y a pas si longtemps, Villeneuve visait l’univers cinématographique Marvel en disant: « Le problème est peut-être qu’il y a trop de films Marvel qui ne sont rien de plus qu’un copier-coller des autres. Peut-être que ces types de films nous ont un peu transformés. en zombies. » De toute évidence, il ne ressent pas la même chose à propos de Dark Knight de DC.

Pour l’instant, la prochaine aventure de Villeneuve est l’adaptation très attendue du roman de science-fiction séminal, Dune. Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Avec une distribution d’ensemble stellaire comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem , Dune devrait sortir en salles à l’échelle internationale le 15 septembre 2021, avec une sortie ultérieure aux États-Unis prévue pour le 22 octobre, où il aura une sortie simultanée sur HBO Max.

Pour ce qui est de Le Batman, le public peut enfin voir Robert Pattinson s’habiller lorsque la sortie de la bande dessinée sortira en salles le 4 mars 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Josh Horowitz et le podcast HAPPY SAD CONFUSED.

