Le réalisateur de Dune a littéralement amené Jason Momoa d’une montagne pour jouer Duncan Idaho

Si vous cherchiez un acteur qui pourrait être décrit comme « un homme à femmes avec des cheveux noirs luxueux et un regard perçant », la plupart des gens penseraient instantanément à Jason Momoa, et ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles il est parfaitement interprété comme Duncan. Idaho dans la nouvelle adaptation de Denis Villeneuve de Frank Herbert Dune, car il s’agit de la description originale du personnage par l’auteur. Alors que le personnage de Duncan est considéré comme un mentor par Paul Atreides de Timothée Chalamet dans le film, Momoa était tout aussi impressionné par ses collègues co-stars. Dans une interview avec IndieWire, les Aquaman La star a parlé de la camaraderie qu’il a ressentie pendant le tournage et de la façon dont le réalisateur l’a littéralement fait descendre d’une montagne pour jouer le rôle dans l’épopée de science-fiction.

« C’était différent de tous les autres plateaux sur lesquels j’ai été. Nous étions tous si proches », Jason Momoa mentionné. « Je ne m’attendais pas à ce qu’Oscar Isaac soit aussi incroyable. Tellement drôle, talentueux et charmant. Brolin, je savais que ce serait un étalon. Javier est comme un dieu pour moi. Timothée est si intelligent. Rebecca est incroyable, elle l’a tenue propre contre nous tous. »

Momoa pense également que le fait de se souvenir de ses propres modèles a joué un rôle important dans son intégration dans le personnage de Duncan Idaho. Il a poursuivi: « Ces hommes qui viennent dans votre vie, et ils font ces voyages, qu’ils soient alpinistes ou skateurs, ils font ces aventures, et ils reviennent et leur disent, et vous les idolâtrez simplement. C’est ce que je J’avais vraiment l’impression que Duncan était dans le personnage de Timothée. C’est ce que je voulais incarner en jouant ce rôle. »

Contrairement à la plupart des rôles dans les films à gros budget, Denis Villeneuve n’a même pas demandé à Momoa d’auditionner pour être dans le film. Cependant, le Coureur de lames 2049 le réalisateur a pris contact alors que l’acteur était en haut d’une montagne.

« J’ai reçu un appel de mon agent littéralement au sommet d’une montagne, et j’ai été choqué, et il s’est dit: » Denis Villeneuve veut vous parler maintenant « , a déclaré Momoa. « Je pensais que c’était une farce. Il a dit: ‘Il veut te parler à l’heure actuelle. Il te veut pour un rôle. Il ne dira à personne ce que c’est. Moi et mon meilleur ami, qui aime Denis, avons dévalé la montagne, dans la pièce, l’avons fait FaceTimed, et il avait tout prévu. Il avait tout ce département là-bas en costume. Tout le monde me regardait, et il avait un livre entier. C’était ce manifeste. Des photos, tout. C’était presque comme s’il me le lançait, et j’ai été surpris. Il m’a demandé si je voulais jouer Duncan. Cela n’est jamais arrivé auparavant. »

Bien sûr, Momoa a été habitué à fléchir ses muscles à l’écran, que ce soit en tant que Aquaman sur grand écran ou dans ses rôles télévisés tels que See d’Apple TV+, alors quand il s’agissait de Dunedes séquences d’action de, il s’est avéré que ce n’était qu’un autre jour au bureau pour le héros d’action, bien que certaines des techniques d’arts martiaux du film soient nouvelles pour lui.

« Nous avons dû combattre de nombreuses personnes, donc beaucoup d’entraînement a été consacré à cette dernière scène de bataille. Nous avons fait un tas de trucs comme Kali. Je n’ai jamais vraiment appris ça. Mon fils fait ça. Il y a certainement ces moments intimes où je signale à mon fils. C’est un mouvement de Kali, où vous mettez votre main sur votre cœur et la mettez sur votre tête. C’est à Timothée dans le film, mais c’est à mon fils dans la vraie vie. «

Dune est arrivé dans les salles ce week-end, donnant vie à la première moitié de l’histoire épique, mais Momoa ne sait pas encore si nous aurons le reste de l’histoire. « Je ne sais pas, mec. Je vais enfin voir Denis à un cocktail, et je choisissais son cerveau en disant: » Hé, quoi de neuf mon pote? Qu’est-ce qu’on fait? Je suis prêt « », a-t-il déclaré. mentionné. « Nous allons le découvrir. »

Avec Dune ouvrant à 40 millions de dollars au niveau national, le portant à un box-office mondial de 220 millions de dollars après avoir ouvert une semaine plus tôt sur les marchés internationaux, la question est maintenant de savoir si cela suffira à sécuriser une deuxième partie sur la base de son budget de 165 millions de dollars. Cette histoire est une gracieuseté d’IndieWire.

Sujets : Dune