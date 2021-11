Le réalisateur de Dune 2 taquine de nouveaux et anciens personnages, dont Feyd-Rautha

Dune le réalisateur Denis Villeneuve a taquiné le retour possible de plusieurs visages familiers, ainsi que l’arrivée de certains nouveaux visages cruciaux dans la prochaine suite Dune : partie 2. Lorsqu’on lui a demandé si Duncan Idaho, Thufir Hawat et Duke Leto seraient revus dans le suivi, Villeneuve a gardé ses cartes près de sa poitrine tout en suggérant qu’il continuerait à apporter certains changements lors de la poursuite de son adaptation de Frank Herbert. roman de science-fiction fondateur.

« Eh bien, c’est un gros spoiler ! Comme Timothée [Chalamet] n’arrêtait pas de dire que le livre existe depuis 60 ans, c’est une histoire très connue – mais oui, certains réapparaîtront de la poussière. La deuxième partie sera un vrai régal cinématographique. Faire la première partie pour moi était juste pour [set] la table, tu sais ? Et d’expliquer les cultures et le contexte de toutes les différentes planètes et civilisations. Et puis pour avoir cette chance, maintenant que tout est réglé, la deuxième partie ne sera qu’un terrain de jeu incroyable. Ce sera tellement amusant à faire. »

Un personnage que Dennis Villeneuve était prêt à confirmer cependant est Feyd-Rautha, le plus jeune neveu et héritier du baron Vladimir Harkonnen et redoutable guerrier, qui s’avère être une présence intégrale dans le voyage continu de Paul Atreides. A la question de savoir si Feyd figurerait dans Dune : partie 2, le cinéaste a dit…

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Certainement. C’est un choix que j’ai personnellement fait. Il y avait suffisamment de personnages qui ont été introduits dans cette première partie, et il sera plus élégant de garder Feyd pour la deuxième partie. Ce sera certainement un personnage très, très important dans la seconde partie. »

Interprété par Sting dans l’adaptation de 1984 du réalisateur David Lynch Dune, nous ne savons toujours pas qui a eu l’honneur de jouer Feyd-Rautha dans la suite très attendue de Villeneuve, bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles la star d’Eternals Barry Keoghan pourrait être en considération pour le rôle convoité, avec l’acteur récemment qu’il aimerait « travailler avec Denis, Denis Villeneuve, définitivement ».

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem, Dune : partie 1 projette le public dans le futur lointain de l’humanité, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, le « mélange » AKA « épice »). Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica et son jeune fils et héritier Paul à Arrakis. Peu de temps après leur arrivée, une trahison amère conduit Paul et Jessica chez les Fremen, natifs d’Arrakis qui vivent dans le désert profond.

Après quelques inquiétudes que Dune : partie 2 n’arriverait jamais, la suite a maintenant été confirmée, la production envisageant de commencer le tournage à partir de juillet 2022. Une chose que nous savons à propos de la suite est qu’elle élèvera le personnage de Zendaya, Chani, au premier rang. « J’ai hâte de tourner la deuxième partie de Dune obtenir [Timothée Chalamet and Zendaya] de nouveau ensemble « , a révélé Villeneuve. » Sachant que dans le prochain chapitre, Zendaya sera le protagoniste de l’histoire. »

Dune est sorti simultanément en salles et en streaming sur HBO Max le 22 octobre 2021. Dune : deuxième partie pendant ce temps, il est maintenant prévu de sortir en salles le 20 octobre 2023. Cela nous vient d’Empire.





Pam & Tommy Trailer amène le duo emblématique à Hulu cet hiver Sebastian Stan et Lily James se transforment en Pamela Anderson et Tommy Lee dans la première bande-annonce du prochain Pam & Tommy de Hulu.

Lire la suite





A propos de l’auteur