Le réalisateur de Don’t Look Up explique « l’erreur » remarquée par les téléspectateurs

Le directeur de Ne cherchez pas a expliqué une erreur apparente repérée par des téléspectateurs aux yeux d’aigle. Vérifiez le ici:

Le film étoilé est tombé sur Netflix la veille de Noël et semble avoir des téléspectateurs bel et bien divisés – certains le saluant comme “ sans défaut », et d’autres déplorant la meilleure partie des deux heures et demie perdues.

Mais que vous pensiez que la comédie dramatique est une satire éclairante de la société moderne ou un swing brutal et raté, il y a une scène qui semble contenir une erreur évidente.

Juste après 1 heure et 28 minutes, alors que l’astronome Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) traîne avec Yule (Timothée Chalamet) et ses copains patineurs, une douzaine de membres masqués de l’équipe de tournage peuvent être vus dans un plan qui ne dure pas plus d’un quelques secondes.

Le cinéaste Ben Köhler a souligné l’erreur dans une vidéo TikTok sous-titrée « oopsy » qui a été visionnée 1,3 million de fois.

En examinant la scène en question, il a déclaré : « Alors, hé les gars, je regardais juste Ne cherchez pas, et à 1 heure 28 minutes et 10 secondes, il semble que vous puissiez voir toute l’équipe de tournage debout ici, pendant trois ou quatre images.

« Ils se disent : ‘Oh, ils ne le remarqueront probablement pas.' »

Mais même si cela peut être un endroit idéal, le réalisateur Adam McKay a déclaré que ce n’était pas en fait un « oups ».

S’adressant à Twitter, il a écrit : « Bon œil ! Nous avons laissé ce spot de l’équipe exprès pour commémorer l’étrange expérience de tournage. »

Alors voilà, ce n’était pas une erreur… Soit ça, soit McKay a fait un bon travail de réflexion sur ses pieds.

Si vous n’avez pas encore vu le film, sur le papier, il devrait avoir de quoi vous séduire.

En plus d’avoir Présentateur et Demi frères réalisateur McKay à la barre, le casting est absolument hérissé de stars, telles que : Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Mark Rylance, Ron Perlman, Cate Blanchett, Meryl Streep et Ariana Grande, entre autres.

Le film suit deux astronomes (DiCaprio et Lawrence) alors qu’ils tentent d’avertir une planète largement indifférente d’une comète entrante.

Les avis ont été mitigés. Crédit : Netflix/Bluegrass Films

Le synopsis se lit comme suit : « Deux astronomes font une tournée médiatique pour avertir l’humanité d’une comète tueuse de planètes se précipitant vers la Terre.

« La réponse d’un monde distrait : Meh. »

Quant à la réponse au film, elle a été très mitigée, tant parmi les critiques que parmi les téléspectateurs.

Une critique le décrit comme un « désastre suffisant », la suivante le qualifie de « film le plus drôle de l’année ».