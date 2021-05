Le réalisateur de documentaires Mike Shum et les histoires derrière les chansons – Spotify

Plus tôt cette semaine, Publicité Spotify a lancé la deuxième saison de sa série audio annotée, Dehors Voix. Dans cette série, les étoiles montantes noires, autochtones et des personnes de couleur (BIPOC) de l’industrie de la publicité créative organiseront des listes de lecture originales qui présentent leur musique préférée aux côtés d’annotations de mots parlés, offrant à chaque créateur une plate-forme pour raconter des histoires personnelles, discuter de leur création. passion et parler de problèmes sociaux importants affectant les communautés sous-représentées. Le lundi, nous avons entendu parler de Nwaka Onwusa, conservateur en chef et vice-président des affaires de conservation au Rock & Roll Hall of Fame. Aujourd’hui, nous partageons les idées du réalisateur de documentaires Mike Shum.

Mike Shum est un Cinéaste documentaire asiatique-américain lauréat d’un Emmy, dont le travail reflète également directement le moment présent. Ses dernières créations se sont concentrées sur les personnes vivant aux États-Unis à travers la pandémie COVID-19 et les manifestations à Minneapolis après la mort de George Floyd. Dans sa playlist annotée, il déclare qu’il est inspiré par des histoires de la vie réelle qui sont «plus étranges que la fiction» qui peuvent créer la crainte et l’émerveillement par elles-mêmes. Ses projets sont faits avec empathie à l’esprit, et il vise à briser les silos pour différents téléspectateurs «ne serait-ce que pendant 50 minutes».

Pour mémoire s’est assis avec Mike pour une conversation sur ses influences musicales, la solidarité du BIPOC et Beyoncé.

Dans les doublures de vos listes de lecture, vous parlez un peu d’introspection. Quelle est la chanson de cette liste de lecture qui vous aide à vous familiariser avec les sujets sensibles et déchirants que vous avez abordés?

Le travail et les compositions qui m’éloignent du contexte m’aident en fait à mieux concentrer mes énergies et à m’engager dans le travail. La piste – le score, vraiment – qui aide, étrangement, est Ryuichi Sakamoto ‘s Le revenant. J’ai récemment appris plus sur son travail et la période pendant laquelle il composait ceci, et il était au milieu d’une radiothérapie pour un cancer du poumon. De toute évidence, le film avait une grande présence, mais le simple fait de lire davantage sur lui et de regarder un documentaire sur son processus et la difficulté physique et émotionnelle de ce film m’a aidé à me retirer de certaines des pièces les plus émouvantes de mon travail.

Quelle est la chanson que vous écoutez lorsque vous devez vous déconnecter du travail? Le contraire de «se concentrer et se sentir chez soi».

Je n’y pense pas en ces termes, mais je me souviens avoir été fasciné et intrigué et être tombé amoureux de l’ère du glam rock. Je suis tellement inspiré par l’audace pure, le « F vous, je vais faire ce que je veux. » le Bowie, Stooges, Iggy Pop ère de la musique – l’idée que qui je suis est de ne pas s’en soucier, et je veux juste vous faire savoir que je suis là. Donc, la piste qui est restée dans mon cerveau était « Lust For Life, »Écouter un travail comme ça et penser qu’il y avait une multitude de travaux puissants et stimulants là-bas, et c’était amusant.

Il y a peu d’artistes musicaux américains d’origine asiatique dans le courant dominant aux États-Unis. Comment la solidarité avec les autres communautés du BIPOC se manifeste-t-elle également dans le partage et l’écoute de la musique?

Je suis un produit de ma génération et de la communauté dans laquelle j’ai grandi, qui était majoritairement afro-américaine, dans une jolie région blanche (Denver, Colorado). Alors que je rassemble des chansons qui m’ont parlé au fil du temps, il m’est difficile de situer là où elles se sont connectées. Je conviens qu’il y a une population frustrante d’artistes américains d’origine asiatique, ce qui explique en grande partie où se trouvent les conflits les plus intenses. Mais il est difficile d’entendre un travail qui parle des structures qui imposent leur volonté à de grands groupes de personnes et n’y trouvent pas d’empathie et de sympathie. Je pense que je suis naturellement enclin à cette musique parce que je peux la sentir.

Il y a des points communs et des sentiments partagés en ce qui concerne les communautés BIPOC, et aussi les communautés LBGTQ – quiconque doit s’inquiéter pour un côté d’eux-mêmes à cause de qui ils sont. Lorsqu’il y a de la musique et de l’art qui parlent vraiment de cela, quiconque est marginalisé peut vraiment le comprendre et le comprendre très rapidement. Ils peuvent ressentir la texture un peu plus profondément.

Dans vos doublures, vous parlez du temps qui s’écoule entre l’obtention du diplôme universitaire et le fait de devenir cinéaste. Quel est le contenu de cette liste de lecture qui décrit cette époque?

J’étais en bateau à Tripoli pendant le printemps arabe et en contact avec CNN pour essayer de trouver avec quoi lutter pendant cette saison très imprévisible. Et j’ai téléchargé Le chronique, mais la version instrumentale. L’album avait été une très grande partie de mon éducation, mais à l’université, j’écoutais quelques morceaux et je ne me sentais pas très bien avec certaines paroles. Quelqu’un m’avait recommandé tout l’album instrumental, et c’était cette énorme fusion du passé et de l’entrée dans le moment présent du travail.

Il y a des raisons très spécifiques pour lesquelles j’aime cet album. C’est un album parfait. André Young (Dr Dre) faisait quelque chose de vraiment puissant à l’époque. Mis à part les paroles – la façon dont il compilait les sons et les rythmes et son rythme, c’est tellement bon. Je l’écoute encore aujourd’hui; ce travail s’est étalé sur ma vie à de nombreuses étapes.

Toi et ton Nwaka, homologue de Outside Voice les deux ont Beyoncé sur vos listes de lecture. Vous faites référence à la façon dont sa chanson « Toute la nuit»Vous a aidé sur le moment. Peux-tu réfléchir sur Beyoncé comme connecteur culturel?

L’expression est si importante pour moi. J’adore. Quand j’entends dans un poème, quand je vois dans un film, quand quelqu’un exprime des parties de lui-même mais n’utilise pas de mots et utilise une autre façon de l’exprimer, je le ressens vraiment. Je n’écoute pas vraiment une tonne de Beyoncé, si je suis honnête. Mais à un moment donné, mon partenaire m’a dit de regarder les vidéos réalisées par Beyoncé dans le cadre de Limonade, peut-être trois ou quatre ans après sa sortie. Quand je l’ai regardé, je me souviens juste de l’avoir ressenti. Je pensais «d’où cela vient-il?» Vous pouviez ressentir tout ce qu’elle traversait. Et ça prend du cran, ça prend du vrai courage parce que c’est vulnérable et c’est puissant et c’est dur. Et c’est le pouvoir du bon travail – il se répercute et il pénètre dans la vie de tout le monde. Cela m’a ému si rapidement, c’était si net et incisif. C’est quelque chose auquel je peux m’accrocher dans les situations les plus chargées émotionnellement.

Apprenez à connaître encore plus le goût musical de Mike grâce à sa liste de lecture Outside Voice ci-dessous.