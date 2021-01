Le réalisateur de Doctor Sleep souhaite créer un film Clayface autonome

Le cinéaste d’horreur Mike Flanagan veut faire un film autonome sur le méchant de Batman Clayface, un film qu’il concevrait comme «horreur / thriller / tragédie». Bien connu des fans d’horreur pour sa barre Docteur Sleep, une suite de Le brillant, Flanagan a également réalisé des titres de genre comme Oculus, Silence, Le jeu de Gerald, et Ouija: l’origine du mal. Il a également créé la série fantôme à succès Netflix La hantise de Hill House et sa série de suivi La hantise de Bly Manor.

Mike Flanagan se débrouille très bien dans le genre de l’horreur, mais s’il a la chance de poursuivre des adaptations de bandes dessinées, il a déjà quelques personnages en tête. Sur Twitter, un compte de fan de DC a demandé à Flanagan sur quel personnage ou quelle équipe il choisirait de faire un film s’il pouvait en choisir un dans l’univers de DC. Avec l’homme d’acier, Flanagan choisit aussi curieusement le méchant métamorphe popularisé par Batman: la série animée. Extrait du tweet:

Eh bien, je voulais faire un film de Superman depuis que je suis enfant, mais je serais aussi très désireux de faire un film indépendant de Clayface en tant qu’horreur / thriller / tragédie. https://t.co/68nZFLOGLT – Mike Flanagan (@flanaganfilm) 8 janvier 2021

L’idée de faire des films autonomes sur les super-vilains de bandes dessinées a gagné en popularité depuis Joker est sorti en 2019. Réalisé par Todd Phillips et mettant en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle du Clown Prince of Crime, ce film a brisé les records du box-office lors de sa première, malgré les craintes qu’il ne fonctionnerait pas bien sans Batman comme personnage principal. Le succès de Joker ouvre certainement la porte à Warner Bros.envisager d’explorer d’autres super-vilains de DC dans des films autonomes, et Clayface est certainement l’un des candidats les plus intéressants à choisir.

L’histoire d’origine de Clayface est accompagnée de diverses itérations sur de nombreux supports différents, des bandes dessinées originales aux jeux vidéo modernes. En règle générale, il est l’alter ego de l’acteur de cinéma B-list Basil Karlo, bien que dans le populaire Batman: la série animée épisode « Feat of Clay », c’est un acteur nommé Matt Hagen. Plusieurs autres ont également pris le surnom dans différentes chronologies de bandes dessinées. Ce qu’ils semblent avoir en commun, c’est qu’ils ont des corps en forme d’argile avec des capacités de métamorphose, un talent qui leur permet de se déguiser en d’autres personnes ou même en objets inanimés.

Une itération en direct de Clayface n’a pas encore été présentée dans un film de Batman sur grand écran. La version Basil Karlo est apparue sur la série prequel Gotham sur Fox, joué par Brian McManamon, présenté comme un acteur décédé ramené d’entre les morts avec de nouveaux super pouvoirs. Hellboy l’acteur Ron Perlman a également exprimé Matt Hagen dans Batman: la série animée. Pendant ce temps, Kate Micucci a interprété le travail vocal de la version Lego de Basil Karlo en Le film Lego Batman. Dave Bautista s’est porté volontaire pour jouer à Clayface si un film est réalisé, il est donc probablement l’un des premiers à être pris en compte si le projet se concrétise.

Quant à la suite pour Flanagan, le cinéaste travaille sur une autre série d’horreur chez Netflix. Doublé Messe de minuit, le spectacle suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements miraculeux et effrayants après l’arrivée d’un mystérieux prêtre en ville. Une date de sortie n’a pas encore été fixée par le streamer. Cette nouvelle nous vient de Mike Flanagan sur Twitter.

Sujets: Doctor Sleep, Batman