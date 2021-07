Le réalisateur de « District 9 » travaille sur un jeu vidéo de tir AAA

L’équipe du studio relativement nouveau Gunzilla Games a réussi à rejoindre ses rangs avec l’un des cinéastes les plus excitants du cinéma d’action aujourd’hui. Ce n’est autre que le réalisateur et scénariste sud-africain Neill Blomkamp, ​​qui s’est vu confier le poste de réalisateur visionnaire, ce qui lui octroiera des responsabilités similaires à celles qu’il occupait auparavant.

L’esprit créatif derrière « District 9 », « Chappie », « Elysium » et le futur « District 10 » fait partie des nouveaux mouvements que Gunzilla Games a fait dans son organisation, qui dispose d’une équipe variée avec une expérience dans et en dehors du domaine des jeux vidéo, cependant, c’est la première fois que Blomkamp travaille directement sur la production d’un jeu vidéo.

La première approche de Neill Blomkamp dans le monde des jeux vidéo s’est faite à travers « Conviction », une bande-annonce d’action en direct qui faisait partie de la promotion « Anthem ». Le cinéaste a indiqué lors d’un entretien avec IGN qu’il travaillerait avec une équipe composée d’experts créatifs pour assurer le lancement d’un jeu AAA dans le genre shooter.

« La différence n’est pas d’agir comme un seul point qui guide une équipe créative. C’est s’assurer que vous êtes bien intégré à l’équipe. Je peux proposer un point de vue précis, mais cela doit fonctionner à deux niveaux. Il doit être accepté par l’ensemble de l’équipe vers la bonne direction créative », a commenté Blomkamp sur la différence entre faire un film et un jeu vidéo.

Blomkamp dit que vous devez également vous assurer que chaque idée présentée peut être pleinement intégrée dans le gameplay du titre en question d’une manière qui profite à l’expérience. Le studio Gunzilla Games a été formé l’année dernière grâce à une collaboration entre Vlad Korolev, son PDG, et Alexander Zoll, un investisseur de Crytek. Certains des membres de son équipe ont travaillé dans des sagas comme « Assassin’s Creed » ou « Need of Speed ».

Neill Blomkamp n’a pas révélé trop de détails sur le thème ou le cadre du jeu sur lequel il travaille, même s’il est connu qu’il utilisera la technologie Unreal Engine, avec la collaboration de Richard K. Morgan, auteur de « Altered Carbon » et contributeur à « Crysis 2 ».