Le réalisateur de « Die Hard » explique comment le film a été inspiré par « C’est une vie merveilleuse »

Le réalisateur de « Die Hard » dit que le film a été inspiré par le film classique de Noël « It’s A Wonderfull Life ».

Mourir dur Le réalisateur John McTiernan a confirmé que le film emblématique de 1988 était en fait un film de Noël. McTiernan a expliqué comment le film a été accepté comme film de Noël par tant de ses fans dans une récente interview avec l’American Film Institute. / Document Le réalisateur dit que le film était en fait inspiré du classique de Noël de 1946 C’est une vie magnifique: «Plus précisément, la séquence de Pottersville», dit McTiernan. «C’est ce qui arrive lorsque le banquier pervers parvient à faire ce qu’il veut dans la communauté sans que George ne l’empêche de l’arrêter. Et c’est la démonstration et la critique la plus claire du capitalisme de cow-boy fugitif et non réglementé qui ait jamais été faite dans un film américain. En dépit d’être inspiré par C’est une vie magnifique, McTiernan dit que personne n’a l’intention Mourir dur être considéré comme un film de Noël: «Nous n’avions pas voulu [Die Hard] être un film de Noël. Mais la joie qui en est issue est ce qui en a fait un film de Noël. Et c’est vraiment le mieux que je puisse vous en dire. Qu’il s’agisse Mourir dur devrait être considéré comme un film de Noël a été un sujet longuement débattu pour les cinéphiles. Une bande-annonce du film l’a même appelé « la plus grande histoire de Noël » en 2018. [Via]