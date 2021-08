Le réalisateur de « Diablo 4 » ne fait plus partie d’Activision Blizzard

Activision Blizzard a révélé que trois de ses développeurs les plus importants ne sont plus sur la liste de paie de l’entreprise : Luis Barriga, Jesse McCree et Jonathan LeCraft. Un récent rapport de Kotaku a révélé une déclaration de l’entreprise sur ces changements, qui ne sait pas s’ils sont dus à des licenciements ou si les trois employés ont quitté l’entreprise.

Barriga était le réalisateur de Diablo 4, qui est toujours en plein développement. McCree est l’homonyme du héros d’Overwatch, il est donc possible que son départ affecte directement le jeu, ce qui pourrait présenter des changements dans un futur proche.

«Nous avons un casting complet et talentueux de développeurs prêts et de nouveaux dirigeants qui ont été affectés de manière appropriée. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l’avant pour assurer un environnement de travail sûr et productif pour tous », a déclaré Activision Blizzard dans son communiqué.

Activision Blizzard a été dans l’œil du cyclone médiatique après l’émergence de comportements inappropriés chez certains dirigeants dans le développement de leurs jeux, qui selon des dizaines de témoignages (principalement des salariés de l’entreprise), ces patrons maintenaient une atmosphère de travail hostile semblable à une « fraternité universitaire ».

Après qu’une action en justice a été déposée auprès du département californien de l’emploi et du logement équitables, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kolick, a qualifié cette action d' »irresponsable de la part des bureaucrates de l’État qui dirigent certaines des meilleures entreprises de Californie ». avait « fait la sourde oreille » aux appels de ses salariés et des consommateurs en général.