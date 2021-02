Le réalisateur de DC et Marvel, James Gunn, assure qu’il n’est pas mort après un mélange de nécrologie virale

La brigade suicide réalisateur James Gunn assure à tout le monde qu’il est toujours en vie après qu’une nécrologie portant son nom soit devenue virale. Les fans, les amis et la famille ont tous contacté Gunn après qu’il ait été révélé que l’auteur et éditeur de science-fiction populaire James E. Gunn était décédé. En fin de compte, de nombreuses personnes ont lu le titre trop rapidement et ont supposé que c’était le gardiens de la Galaxie réalisateur décédé.

Pour mémoire, j’ai reçu des dizaines de messages d’amis proches et de parents qui ont lu ce titre rapidement et ont paniqué. Je suis vivant. Différent James Gunn – qu’il repose en paix. (Mais, @DATE LIMITE, vous auriez peut-être envisagé de le formuler différemment). https://t.co/etdcTB1h4o – James Gunn (@JamesGunn) 13 février 2021

Après que la nécrologie de James E. Gunn ait commencé à devenir virale, le réalisateur James Gunn a tweeté: « Pour mémoire, j’ai reçu des dizaines de messages d’amis proches et de parents qui ont lu ce titre rapidement et ont paniqué. » La brigade suicide Le réalisateur a poursuivi: « Je suis vivant. Différent James Gunn – qu’il repose en paix. » Gunn a également appelé une publication pour leur titre trompeur, qui a laissé le « E » hors du nom de James E. Gunn. En regardant ledit titre, qui a depuis été modifié, il est facile de comprendre pourquoi les gens pensaient que l’autre Gunn était décédé.

James E. Gunn était un auteur et éditeur de science-fiction prolifique. Gunn est décédé le 23 décembre 2020 à Lawrence, Kansas et avait 97 ans. Sa mort a été annoncée par l’Université du Kansas, où il a enseigné et a ensuite fondé le Gunn Center for the Study of Science Fiction. Le livre de Gunn de 1972, The Listeners, a été salué par l’astronome Carl Sagan qui a dit que c’était « l’une des meilleures représentations fictives de contact avec l’intelligence extraterrestre jamais écrite. » Cependant, James E. Gunn est probablement surtout connu pour son livre de 1962, Les Immortels, qui a ensuite été adapté en téléfilm, puis en série télévisée au début des années 1970.

Le dernier livre de James E. Gunn, Transformation, est sorti en 2017. Au cours de sa longue carrière, l’auteur a écrit plus de 30 livres et plus de 100 nouvelles. Les écrivains de science-fiction et de fantaisie d’Amérique l’ont honoré en tant que grand maître en 2007, et il a été intronisé au Temple de la renommée de la science-fiction et de la fantaisie en 2015. Bien que cela ne semble pas être une influence directe, il semble que James E L’écriture pionnière de Gunn a peut-être eu une influence indirecte sur Arnold Drake et l’artiste Gene Colan lorsqu’ils ont créé gardiens de la Galaxie.

L’autre James Gunn est toujours très vivant et travaille sur La brigade suicide série dérivée Pacificateur, qui tourne actuellement dans le but d’une sortie début 2022 sur HBO Max. Après cela et la campagne promotionnelle pour ses projets DC, Gunn retournera dans les studios Marvel pour commencer à travailler sur le très attendu Les gardiens de la galaxie Vol. 3. Les fans attendent depuis longtemps pour revoir les Guardians dans leur propre film, donc heureusement, l’attente est presque terminée. Vous pouvez vérifier Réponse Twitter officielle de James Gunn à la nécrologie de James E. Gunn ci-dessus.

Sujets: Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad 2