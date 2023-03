Le réalisateur de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, montre l’art de son nouvel anime

Le réalisateur de l’anime »be-bop de cow-boy », Shinichiro Watanabevient de dévoiler le premier concept art de »Une fille rencontre un garçon et un robot », son prochain court métrage d’animation qui sera l’une des deux projections au Festival international du film d’animation de Niigata le 17 mars.

Le court métrage d’animation sera produit par le studio MAPPA, dans le cadre d’un projet d’animation d’anthologie chinoise qui tisse quatre histoires de science-fiction spécifiques avec des réalisateurs du Japon, de Chine et de Nouvelle-Zélande, ainsi que le court »Roots » réalisé par Shuhei Morita. Watanabe assistera à l’événement pour discuter de »Une fille rencontre un garçon et un robot » après sa projection.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Chronologie de Shingeki no Kyojin : dans quel ordre regarder les films et les saisons de L’Attaque des Titans

Le nouveau court métrage de Watanabe dure 20 minutes et suit l’histoire d’une fille solitaire qui a perdu la mémoire et continue de se frayer un chemin dans un monde envahi par la technologie automatisée sans aucun autre humain en vue. Au cours de son voyage à la recherche d’autres humains, il finit par rencontrer un robot amical, pour trouver un garçon qui cherche le cristal du temps pour se connecter avec son passé.

Le casting de »Une fille rencontre un garçon et un robot » comprend la participation de Kouichi Yamaderala voix emblématique de Spike Spiegel dans »Cowboy Bebop » et de Beerus dans »Dragon Ball : Super » en tant que Robot. Misaki Kunomieux connue pour ses rôles de Hawk dans »Seven Deadly Sins », jouera le rôle de la fille, tandis que Yuma Uchida Donnez une voix à l’enfant.

Cela pourrait également vous intéresser: Liste des prochains anime MAPPA, intrigue et dates de sortie

Outre le fait que le court métrage sera la première réalisation par MAPPA d’une œuvre créée par Watanabe, il s’agit du premier court métrage d’animation réalisé par le réalisateur depuis »Blade Runner Black Out 2022 », sorti en 2017. Watanabe a reçu de très bons renommée au sein de l’industrie de l’anime, puisqu’en plus de diriger »Cowboy Bebop » il a participé à la création d’autres productions acclamées telles que »Samurai Champloo » et »Space Dandy ».

On ne sait toujours pas si » Une fille rencontre un garçon et un robot » sera disponible sur n’importe quelle plateforme de streaming.