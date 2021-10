Le réalisateur de « Coraline » annonce un nouveau film en stop-motion sur Netflix

Le monde de l’animation stop-motion est plus vivant que jamais, avec l’un de ses plus grands représentants contemporains préparant son retour à travers un nouveau film produit exclusivement pour le catalogue Netflix : le réalisateur visionnaire d’animation Henry Selick.

« Wndell & Wild » est un nouveau film qui mettra en vedette les génies de la comédie Jordan Peele et Keegan-Michael Key, un duo devenu célèbre grâce à la télévision avec le programme comique « Key and Peele », dans lequel ils ont tous deux interprété toutes sortes de sketchs qui fait la satire du mode de vie aux États-Unis.

Depuis les années derrière CORALINE & GET OUT, rencontrez WENDELL & WILD (Keegan-Michael Key, Jordan Peele), les démons d'enfer d'une adolescente nommée Kat. Réalisé par Henry Selick, co-écrit par Selick & Peele, à venir sur Netflix en 2022.

28 octobre 2021





Le réalisateur Henry Selick est célèbre pour son travail de mise en scène sur le classique musical « The Nightmare Before Christmas » et l’adaptation terrifiante de « Coraline », un roman de l’auteur de dark fantasy Neil Gaiman. De plus, il a fait une adaptation de « James et la pêche géante » de l’écrivain Roal Dahl, qui combine une animation en stop-motion avec des images de personnes réelles.

Son nouveau film sur Netflix comportera un scénario écrit par lui-même en collaboration avec Peele, qui rejoindra Key dans le rôle de deux démons qui se sont échappés de la pègre, arrivant dans une petite ville où ils doivent échapper à Kat, une jeune mais dangereux chasseur de démons.

Ce film sera la sortie la plus récente de Selick depuis la sortie de « Coraline » en 2009 et l’annulation en 2014 de « The Shadow King », l’un de ses projets les plus ambitieux dans le domaine de l’animation stop-motion, tandis que Jordan Peele a établi un nouvelle carrière en tant que réalisateur et scénariste avec des films comme « Get Out ». « Nous » et le script du redémarrage de « Candyman », réalisé par Nia DaCosta.

Les personnages de ce nouveau film ont un design réalisé par l’artiste argentin Pablo Lobato. Netflix semble anticiper l’arrivée de ce film avec beaucoup d’enthousiasme, puisqu’il a préparé via YouTube une transmission continue de « Kat’s Punk Playlist », qui présente un peu la musique préférée de l’un de ses personnages. Le film devrait sortir en 2022.