Le réalisateur de Constantine 2 veut un film classé R avec Keanu Reeves

Bandes dessinées DC

Constantine a déjà sa suite tant attendue avec Keanu Reeves en tête, et le réalisateur veut que le film soit classé R. Quoi de neuf ?

© IMDbKeanu Reeves comme Constantin

Constantin raconte l’histoire d’un exorciste hors du commun qui, à l’âge de 15 ans, a décidé de se suicider parce qu’il ne tolérait pas sa capacité à voir les anges et les démons qui se cachent sur Terre. Puis il a été ressuscité avec une idée qui ébranlerait sûrement n’importe quel mortel : quand il mourra, il sera envoyé en enfer pour cette décision fatidique de son adolescence. Le personnage était interprété par Keanu Reeves dans un film de 2005 réalisé par François Laurent.

Ce qui est certain, c’est que Découverte Warner a confirmé la suite de ce premier film sur l’histoire de ce détective paranormal et de l’équipe composée de la figure hollywoodienne, Keanu Reeveset le cinéaste François Laurentils reviennent donner vie à ce personnage qui devra à nouveau faire face à des démons sur Terre pour résoudre les cas les plus étranges liés au paranormal.

Constantine 2 est une réalité et elle peut être notée R

Alors que le premier film est classé R François Laurent il pense que le film est majoritairement PG-13 et dans la suite il veut modifier cette caractéristique pour exploiter les possibilités de l’intrigue : « L’une des choses les plus importantes pour moi à propos du premier était que nous avons suivi, selon Warner Bros., les règles de réalisation d’un film PG-13 en termes de violence, de gore, de langage et de sexualité. Mais le comité de notation nous a donné un R dur basé sur sa zone grise d’intensité. »il a dit L’enveloppe.

« Et mon grand, grand regret était que nous ayons un film classé R qui est en fait un film PG-13. Et si je devais avoir un R, j’aurais vraiment fait un film classé R. J’aurais fait un beaucoup plus effrayant, beaucoup plus violent et aurait vraiment fait un film R-rated »a fait remarquer le cinéaste à propos de ce qui aurait été une décision créative plus que célébrée par les fans de Jean Constantin.

« L’idée est cette fois, du moins pour moi, d’essayer vraiment de faire un vrai Constantine R-rated qui est, je pense, ce que les gens ont toujours voulu à l’origine, pas la version PG-13 qui obtient juste un R. »c’est l’analyse qui a fait François Laurent concernant le film original et ce que le fandom de CC peut attendre ce deuxième opus du détective paranormal le plus emblématique de la marque. Attentes!

QuelConstantin fera partie de Univers étendu DC? Par exemple, il y a des films très réussis de la marque qui ne font pas partie du DCEU, comme joker Oui homme chauve-souris. Dans ce cas, il n’y a toujours aucune information concernant la franchise mettant en vedette Keanu Reevesmais certainement si l’intention des nouveaux managers du DC tels qu’ils sont James Gunn et Peter Safran est d’explorer le côté paranormal de cette multivers il serait opportun que ce personnage croise la route des Ligue des Justiciers et le reste de ces héros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂