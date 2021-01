Le réalisateur de ‘Captain Marvel 2’ est "parfaite" selon Brie Larson

Le protagoniste de ‘Capitaine Marvel’, Brie larson, a dit que Nia DaCosta est la personne idéale pour diriger la suite de la super héroïne.

La première bande de ‘Capitaine Marvel’ Il a été réalisé par Anna Boden en collaboration avec Ryan Fleck. Malgré la bonne réception du film, certains fans ont déclaré qu’il était très concentré sur l’intrigue originale du personnage, ce qui empêchait de nouvelles choses de venir à la table.







Comme les réalisateurs de la première tranche de «Capitaine Marvel», DaCosta a un profil similaire, n’ayant réalisé que deux films indépendants avant de prendre les rênes «Capitaine Marvel 2».

Le premier film réalisé par DaCosta il a été «Petits bois», Protagonisée par Tessa Thompson, ainsi que le remake à venir et attendu de «Candyman», qui sortira en salles la prochaine fois 27 août, donnant aux fans une idée de ce que le réalisateur peut apporter au deuxième film de ‘Capitaine Marvel’.

À propos de l’annonce de DaCosta comme le réalisateur de la bande, Larson a commenté: «C’est incroyable, je suis très heureux que ce soit annoncé et je peux en parler. Nia il est incroyable et il a obtenu le poste parce qu’il est la meilleure personne pour cela. C’est l’une de mes parties préférées. «







«Elle a fait une présentation incroyable et je suis inspirée par elle. Elle est confiante et c’est un grand pas qu’elle a franchi dans ce univers merveilleux, c’est tellement génial. Et avoir un leader qui pense: «Ouais, c’est ma place».

‘Capitaine Marvel 2’ devrait sortir en salles le 11 novembre du 2022, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé quand il commencera le tournage.