Le réalisateur de «  Call Me By Your Name  » pense qu’une suite est peu probable maintenant

Selon le cinéaste Luca Guadagnino, les chances de voir une suite à sa romance de 2017 « Appelez-moi par votre nom » semblent vraiment improbables jusqu’à présent. Guadagnino aurait présenté dans cette production une histoire de «passage à l’âge adulte» qui a captivé le public et les critiques spécialisés, lui donnant une nomination aux Oscars pour «Meilleur film», en plus de gagner dans la catégorie «Meilleur scénario adapté».

Le film inspiré du roman d’André Aciman met en scène Timothée Chalamet et Armie Hammer dans les rôles respectifs d’Elio, un jeune italien qui accueille Oliver, étudiant universitaire, chez lui dans une villa italienne, où ils partageront une romance pendant l’été. .

Après sa première au Festival du film de Sundance, le film allait devenir un succès au box-office, ainsi que recevoir diverses reconnaissances de la part de parties de la presse LGBTQ + pour avoir présenté de la visibilité à ce type d’histoires devant la critique internationale et pendant la saison des récompenses, en plus à l’utilisation de sa bande originale et du portrait de l’Italie rurale dans les années 1980.

Se esperaba que en algún momento de este año diera comienzo la producción de “Find Me”, su secuela, la cual Guadagnino señaló en una reciente charla con Deadline que parece poco probable debido a que se trata de “un escenario muy complicado” justo en ce moment.

« La vérité est que mon cœur est toujours là, mais je travaille sur ‘Bones & All’ en ce moment et j’espère pouvoir faire ‘Scarface’ bientôt, et j’ai beaucoup de projets sur lesquels je vais me concentrer ce côté de l’Atlantique et les films que je veux. faire », a commenté Guadagnino.

Luca Guadagnino n’a rien mentionné concernant Armie Hammer, qui est actuellement hors de la vue du public en raison des accusations controversées contre lui et qui ont conduit l’acteur à abandonner les projets dans lesquels il était actuellement impliqué.