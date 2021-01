Le réalisateur de Bourne, Paul Greengrass, voulait que son film Watchmen ressemble davantage à Joker

Série de bandes dessinées de 1986 d’Alan Moore Gardiens a longtemps été considérée comme l’étoile du Nord du monde des romans graphiques. Malgré les affirmations selon lesquelles les bandes dessinées ne peuvent tout simplement pas être adaptées correctement, de nombreux grands cinéastes ont tenté de faire des films et des émissions basés sur le monde de Gardiens. L’un de ces cinéastes était Paul Greengrass, qui a révélé au cours de la Heureux triste confus Podcast qu’il a déjà présenté sa propre vision des bandes dessinées qui se seraient éloignées du matériel source.

Tandis que le Gardiens les bandes dessinées se déroulent techniquement dans un monde de super-héros, il n’y a qu’un seul vrai super-héros bleu dans toute l’histoire, le Godlike Doctor Manhattan. Tous les autres héros sont des humains normaux qui mettent des capes et des masques pour combattre le crime. Selon Paul Greengrass, son intention était de prendre ce standard «réaliste» des super-héros ordinaires et de l’appliquer à l’ensemble du film, dans la mesure où tous les événements surnaturels qui se déroulent dans l’histoire se révèlent être de simples illusions.

« Je voulais croire que ces personnages vivaient dans le monde réel et que beaucoup de ce qu’ils pensaient et faisaient était illusoire. Et ne vous méprenez pas, [you might say], ‘Oh, comme le’ Joker ‘, et que j’ai eu l’idée en premier parce que ce n’est pas vrai du tout et j’ai pensé que le Joker était un film absolument génial. Mais il y avait quelque chose dans le Joker qui avait [a similar] qualité à elle. Le « Joker » était dans un monde réel et il était rempli d’illusions, et [so the story idea was] Les identités des super-héros étaient dans l’esprit des gens et étaient des illusions intérieures par opposition aux réalités. Et le [movie] l’idée aurait été où [the two ideas] rejoindre, si cela a du sens. «