Le réalisateur de Bourne Franchise, Paul Greengrass, ne sait pas s’il reviendra pour les futurs films

Bien que la franchise soit revenue au second plan ces dernières années, il serait difficile de surestimer l’impact de la franchise Bourne Identity sous Universal Studios sur le genre de film d’action au cours des deux dernières décennies. Une grande partie du crédit pour les films revient à ses réalisateurs, dont le principal est Paul Greengrass, qui a réalisé trois films dans la franchise. Dans une interview avec The Playlist, Greengrass a admis qu’il ne savait pas s’il reviendrait dans la série à l’avenir.

« [The topic of making more Jason Bourne movies] n’est pas venu récemment, donc je ne sais pas [the studio’s] les plans sont. Je suis sûr qu’ils feront plus de films « Bourne », je l’espère. Je ne sais pas si je serai impliqué, mais j’ai vraiment fait mon passage, n’est-ce pas? Soyons honnêtes. Mais j’aime un film « Bourne », et j’aime l’acteur, et je leur souhaite bonne chance, vous savez. La vérité. Je serais en première ligne, c’est sûr.

Quand L’identité Bourne, réalisé par Doug Liman, lancé pour la première fois en 2002, il était aussi éloigné que possible des films d’action traditionnels. Selon l’acteur principal Matt Damon, c’était exactement la raison pour laquelle il a accepté de faire le film car il avait peu d’intérêt à jouer le héros d’action traditionnel de l’homme macho hollywoodien.

Au lieu de décors d’action plus grands que nature, le L’identite de Bourne La franchise s’est concentrée sur le traitement de son histoire centrale d’un assassin amnésique comme un drame d’action. L’utilisation de la caméra tremblante a permis au public de se sentir là au milieu de l’action, et la technique a été chantée à mort par Hollywood depuis.

Après que Liman ait quitté la franchise, Paul Greengrass a été amené à sa place par le studio pour diriger Le Bourne Ultimatum, et La suprématie de Bourne. Après cela, Damon et Greengrass ont décidé qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient avec le personnage de Jason Bourne et ont quitté la franchise. Universal a essayé de continuer la série avec le film dérivé avec Jeremy Renner, L’héritage de Bourne.

Le film n’a pas fait aussi bien que prévu, et en 2016, Damon et Greengrass sont de nouveau revenus dans la franchise avec Jason Bourne. Alors que la popularité de la trilogie originale a contribué à faire du nouveau film un succès au box-office, de nombreux critiques ont estimé que le film était en grande partie inutile et n’ajoutait rien à la mythologie du personnage principal.

Alors que Greengrass semble avoir quitté la Bourne Franchisé, le producteur de la série Frank Marshall a déjà laissé entendre qu’il n’avait pas encore fini avec le monde de Jason Bourne et qu’il était impatient de voir ce qu’un nouveau cinéaste peut faire avec cet univers cinématographique particulier.

« J’aime la série Bourne, et je pense que c’est une opportunité pour différents cinéastes de venir maintenant. Donc, j’espère que nous pourrons trouver une nouvelle histoire pour Bourne et un nouveau cinéaste. Nous cherchons. »

Cette nouvelle vient de la Playlist.

Sujets: Bourne, Bourne 6