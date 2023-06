Le réalisateur de Boogeyman, Rob Savage, a été contraint de retirer un élément emblématique de Star Wars du film

Le Boogeymanune adaptation de Stephen King, a rencontré une tournure inattendue au cours de son parcours de production. Rob sauvage, le réalisateur du film, comprenait à l’origine un sabre laser jouet, un objet chéri de Star Wars. Cependant, en raison de l’intervention de Disney, l’accessoire emblématique a dû être retiré et remplacé, selon Collider.





Disney est fortement protecteur de la Guerres des étoiles marque et son attrait familial. La société était inquiète de l’inclusion d’un sabre laser défectueux dans un film d’horreur, d’autant plus que le long métrage interprète Vivien Lyra Blair, qui avait également joué le rôle de la jeune princesse Leia dans Disney +. Obi Wan Kenobi série.

Dans le scénario initial, le personnage de Blair, Sawyer, possédait un sabre laser jouet qui scintillait et échouait à chaque fois que le monstre inquiétant du film s’approchait. Ce sabre laser a ensuite été remplacé par une lampe lunaire après que Disney eut exprimé ses inquiétudes. L’équipe de production s’est retrouvée face à un dilemme et un peu de bousculade, chargée de trouver un accessoire de remplacement approprié pour figurer en bonne place dans les scènes pleines de suspense du film.

Malgré cette tournure inattendue des événements, le changement pourrait bien avoir été une bénédiction déguisée. La suppression de la Guerres des étoiles élément autorisé Le croque-mitaine se tenir de manière indépendante, sans liens avec d’autres franchises. Le casting a eu la chance de briller et l’équipe créative était libre de donner vie à l’une des histoires les plus précieuses de King. De plus, la lampe lunaire qui a remplacé le sabre laser est maintenant devenue un symbole notable à part entière, faisant une apparition fréquente dans les supports marketing du film.

The Boogeyman a des réactions mitigées de la part des critiques et du public

A sa sortie le 2 juin, Le croque-mitaine a reçu des critiques mitigées, mais a réussi un début respectable au box-office, marquant la meilleure ouverture pour une adaptation de King depuis Docteur Sommeil en 2019. King lui-même a exprimé son approbation du film. Alors que nous regardons vers l’avenir, il sera intéressant de voir si la performance du film pourrait ouvrir la voie à une suite à laquelle le réalisateur Savage a fait allusion, et si nous pouvons ou non voir un Guerres des étoiles le sabre laser fait son retour.

Le croque-mitaine suit l’histoire d’une jeune fille nommée Sawyer (Blair) qui est devenue l’intérêt du monstre quelques mois seulement après la mort de sa mère. Dans le film, le Boogeyman se cache dans l’ombre. La lampe lunaire est devenue un symbole du film, même avant sa sortie en salles, car elle était fréquemment montrée détenue par Sawyer dans les bandes-annonces du film.