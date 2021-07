Le réalisateur de Black Widow s’est plongé dans l’histoire de la Russie pour donner à Natasha une histoire authentique

Veuve noire peut avoir lieu dans l’univers cinématographique Marvel, mais il n’est spécifiquement basé sur aucune des bandes dessinées qui ont donné naissance à cet univers en premier lieu. Cela nous vient du réalisateur Cate Shortland, qui révèle qu’elle n’a utilisé aucun scénario Marvel Comics préexistant particulier pour donner vie à la première aventure solo de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff. Au contraire, elle a travaillé avec un historien russe pour créer quelque chose de adapté à cette version du personnage.

Après avoir été retardé à plusieurs reprises, Veuve noire devrait enfin arriver cette semaine. En tant que tel, Cate Shortland a fait le tour pour promouvoir le blockbuster. Lors d’une récente interview, on lui a demandé si elle était basée sur des bandes dessinées spécifiques. Voici ce que Shortland avait à dire à ce sujet.

« Non. J’ai travaillé avec un historien russe, et nous avons créé une trame de fond. Nous sommes retournés, peut-être deux ans en Russie, en soviétique. Nous avons regardé à quoi aurait ressemblé sa vie avant qu’elle ne vienne en Amérique. »

Cela peut sembler surprenant à première vue, même si ce n’est vraiment pas nouveau pour le MCU. Alors que beaucoup de ces films s’inspirent généralement de ce qui existe dans la page de la tradition de Marvel Comics, ils adaptent rarement directement les scénarios. Et, même dans le cas de quelque chose comme Captain America : guerre civile, ils prennent souvent de sérieuses libertés créatives avec le matériel source.

Lorsque l’on considère que Scarlett Johansson fait partie de cet univers depuis la sortie d’Iron Man 2 en 2010, il est facile de comprendre pourquoi Cate Shortland et l’équipe de tournage voulaient créer leur propre histoire. Cette version du personnage a beaucoup d’histoires établies dans l’univers. Considérant qu’il s’agira probablement du chant du cygne de Johansson, car il se déroule, chronologiquement, avant que Natasha ne rencontre son destin ultime dans Avengers : Fin de partie, c’est peut-être la dernière chance de Marvel de répondre aux questions brûlantes des fans sur le personnage.

Le film se déroule après les événements de Guerre civile et avant Guerre de l’infini. Taskmaster est le méchant principal. De plus, Florence Pugh jouera le rôle de la sœur adoptive de Natasha, Yelena Belova. Le casting comprend également David Harbour, OT Fagbenle et Rachel Weisz. Bien que nous ayons vu pas mal de séquences dans les bandes-annonces, l’histoire centrale en jeu est restée vague dans le marketing. Nous aurons peut-être une surprise ou deux.

Ce sera le premier film MCU à sortir en salles en plus de deux ans après 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Bien que ce ne soit pas exclusivement sur grand écran. Disney le rend également disponible sur Disney+ via Premier Access. Quoi qu’il en soit, les projets au box-office pour le film très attendu ont été bons. Il a même une chance de décrocher 100 millions de dollars le week-end d’ouverture, ce qui en ferait le premier film à le faire depuis fin 2019. Cela donne aux abonnés la possibilité de le regarder dans le confort de leur foyer pour 30 € de plus. Veuve noire devrait arriver le 9 juillet. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.