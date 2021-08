Le réalisateur de Black Widow pense que Red Guardian mérite son propre film

La dernière sortie Marvel sur grand écran, Veuve noire, introduit plusieurs nouveaux personnages voleurs de scènes dans le MCU, le principal d’entre eux étant Choses étranges star David Harbour dans le rôle du super soldat Alexei Shostakov AKA Red Guardian. Alors que le film se termine en laissant le sort d’Alexei à l’heure actuelle inconnu, la réalisatrice Cate Shortland a maintenant révélé qu’elle pensait que le personnage méritait son propre film, où ce genre de questions pourrait trouver une réponse.

« Parfois – pas parfois – souvent, je pleurais de rire. Et il y avait tellement de bonnes choses qui ne se sont pas retrouvées dans le film. Mais je pense que c’est pourquoi Red Guardian a besoin de son propre film. Parce que ce sera tellement drôle. «

Red Guardian est l’homologue super-soldat russe de Captain America et une figure paternelle peu orthodoxe pour Natasha Romanoff et Yelena Belova jouée par Florence Pugh (l’autre nouvelle recrue MCU remarquable du film). Trahi par le régime qu’il aime tant, Alexei est jeté en prison où il passe son temps à faire des bras de fer et à régaler tous ceux qui l’écouteront avec des histoires de guerre improbables. Le personnage se taille la part du lion des moments amusants dans Veuve noire, et sans aucun doute, le public aimerait avoir l’opportunité de passer plus de temps avec le Red Guardian.

Une personne qui aimerait en voir plus sur le personnage est David Harbour lui-même, qui a révélé qu’il y a déjà assez de matériel coupé de Veuve noire pour faire le film Red Guardian. « Nous avons fait ça [improvising] beaucoup! Il y a aussi un tout autre film, sur le sol de la salle de montage, où Rachel et moi flirtons tout au long du film et de diverses séquences. Quand elle me fait sortir de prison et, vous savez, ses affaires avec le Taskmaster », a déclaré Harbour. « Je veux dire, il y a des tonnes de trucs que nous improvisons dans ce film. Et je pense que c’est tout à l’honneur de Cate Shortland, elle a vu la chimie entre nous et elle a vu en quelque sorte notre appétit vorace, vous savez, pour ces personnages et pour ce monde, et elle nous a en quelque sorte laissé faire avec. «

En revenant potentiellement pour un projet solo, que ce soit sur grand écran ou sur Disney +, Harbour est à bord en disant: « Les gens veulent voir plus de ce personnage, j’aimerais en donner plus aux gens. Et je suis heureux qu’il soit vivant à la fin du film aussi. » L’acteur espère qu’un film Red Guardian explorerait les années d’or du super-héros. « Ce qui est drôle avec Alexei (Red Guardian), vous avez cet écart de 25 ans que nous ne connaissons pas (dans le film). On le voit dans l’Ohio et en prison. Et même avant la prison, il fut un temps où il était le gardien rouge, il a dû remettre le costume », a-t-il déclaré. « Il y a cette période de temps où il a toutes ces histoires sur sa vie. On peut se demander si elles sont réelles ou non. »

Harbour a même taquiné le fait de se retrouver face à face avec Captain America en disant: « Je pense que le truc classique de la guerre froide est une dynamique vraiment amusante et amusante entre ces deux gars et le fait qu’ils sont apparus comme des ogives nucléaires comme dans une course aux armements ensemble. Je pense que c’est un excellent concept qui pourrait être exploré plus avant. Kevin Feige dans la pièce, a-t-il entendu ?

Veuve noire est sorti maintenant et trouve Natasha Romanoff forcée d’affronter les parties les plus sombres de son célèbre grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Lisez l’intégralité de l’interview sur The Wrap.

Sujets : Veuve noire