Le réalisateur de « Black Panther » Ryan Coogler se souvient de sa dernière conversation avec Chadwick Boseman

Le réalisateur de « Black Panther » Ryan Coogler a récemment décrit sa dernière conversation avec Chadwick Boseman « quelques semaines » avant la mort de l’acteur en 2020.

Dans le nouveau podcast « Wakanda Forever: The Official Black Panther Podcast », l’auteur et journaliste Ta-Nehisi Coates a interviewé Coogler, qui a réalisé le film original et la suite, qui sera présentée en première le 11 novembre. Boseman a joué le personnage principal, alias King T ‘Challa, dans le premier film; il est décédé d’un cancer du côlon à 43 ans en août 2020.

« Ma dernière conversation avec lui a été d’appeler pour lui demander s’il voulait lire (le scénario) avant que je reçoive des notes du studio. C’était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Il est décédé peut-être quelques semaines après avoir terminé », a déclaré Coogler dans le premier épisode du podcast.

Retenant ses émotions, le réalisateur a pris un moment pour faire une pause et se reprendre.

« Il était fatigué, mon frère », a poursuivi Coogler. « Je pouvais dire qu’il était fatigué. »

Le réalisateur Ryan Coogler, à gauche, et Chadwick Boseman sur le tournage de « Black Panther » en 2018. ©Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection

Coogler, 36 ans, a déclaré qu’il avait essayé de contacter Boseman en vain.

« J’essayais de le joindre depuis quelques jours, et Denzel essayait aussi de le joindre », a déclaré le réalisateur, faisant référence à Denzel Washington, qui était producteur de « Ma Rainey’s Black ». Bottom », le dernier film de Boseman. Alors Coogler a décidé de lui envoyer un texto.

Boseman l’a appelé peu de temps après.

« Je pouvais dire qu’il était allongé pendant que nous parlions. Et Simone (Ledward Boseman, sa femme) était avec lui, et il a expulsé Simone parce qu’il lui a dit qu’il ne voulait pas qu’elle entende rien qui pourrait lui causer des ennuis. avec son (accord de non-divulgation) », a déclaré Coogler en riant.

« Elle ne voulait pas le quitter, alors je pouvais dire que quelque chose n’allait pas », se souvient-il. Pourtant, Coogler a déclaré que les deux « plaisantaient et riaient » et que Boseman avait expliqué comment ils planifiaient leur mariage en Caroline du Sud.

Le couple était déjà légalement marié à l’époque, mais ils n’ont jamais eu la cérémonie de mariage qu’ils prévoyaient.

Coogler a déclaré que Boseman « avait posé des questions sur mon enfant » parce qu’il avait raté la baby shower. Il a dit que l’acteur ne voulait pas lire le nouveau scénario parce qu’il « ne voulait pas gêner » les notes que le studio pourrait avoir ou autres.

« Mais j’ai découvert plus tard qu’il était trop fatigué pour lire quoi que ce soit », a déclaré Coogler.

Ryan Coogler dirige Chadwick Boseman sur le tournage de « Black Panther ». ©Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection

Deux jours après la mort de Boseman, Coogler a écrit une note sincère sur Boseman et l’a envoyée aux médias. Il a dit, en partie, « J’ai passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui dire, que nous n’étions pas destinés à voir. Cela me laisse brisé de savoir que je ne pourrai pas regarder un autre gros plan de lui dans le moniteur ou approchez-vous de lui et demandez une autre prise. »

Au lieu d’en finir avec le script, Coogler a dû retourner à la planche à dessin quand Marvel a décidé de ne pas refondre le personnage. Il a retravaillé le film en un éloge funèbre au personnage et à l’acteur qui l’a joué tout en gardant les autres membres de la distribution fougueux et concentrés sur les objectifs de leurs personnages.

Angela Bassett a joué la mère de Boseman, Ramonda (affectueusement appelée Queen Mother), dans « Black Panther » et reprend son rôle dans la suite. Elle a dit AUJOURD’HUI à l’émission Glamour’s Women of the Year Awards le 1er novembre que le nouveau film est « exaltant ».

« Nous étions fiers. Nous sommes restés forts et nous avons fait exactement ce qu’il aurait fait », a-t-elle déclaré.