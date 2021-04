Le réalisateur de Black Panther 2 sait que Chadwick Boseman n’aurait pas voulu qu’ils s’arrêtent

Suite au décès tragique de Chadwick Boseman, Panthère noire 2 sera une sortie Marvel difficile pour toutes les personnes impliquées, créateurs et fans. Le réalisateur de retour Ryan Coogler, qui était en train d’écrire le Panthère noire suite à la mort de Boseman, a maintenant offert un aperçu de la gestion à la fois du processus de deuil et de la création, ainsi que de rendre hommage à l’héritage de l’acteur bien-aimé, qui, selon lui, n’aurait pas voulu qu’ils cessent de faire Panthère noire suivre.

« C’est difficile. Vous devez continuer quand vous perdez des êtres chers. Je sais que Chad n’aurait pas voulu que nous nous arrêtions. C’était quelqu’un qui était tellement à propos du collectif. Black Panther, c’était son film. Il a été embauché. jouer ce rôle avant même que quelqu’un d’autre ne pense, avant que je sois embauché, avant que l’une des actrices ne soit embauchée. Sur ce plateau, il était tout à propos de tout le monde. Même s’il vivait ce qu’il traversait, il était les vérifiant, en s’assurant qu’ils étaient bons. Si nous coupions sa couverture, il resterait dans les parages et lisait les lignes hors caméra [to help other actors with their performances]. Ce serait donc plus difficile pour moi de m’arrêter. Vraiment. Je le sentirais me crier dessus, comme: «Qu’est-ce que tu fais? Alors continuez. «