Le réalisateur de Black Panther 2 a des idées passionnantes pour aller de l’avant taquine Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o admet que Panthère noire 2 se sentira « différent » sans la star principale Chadwick Boseman, mais les fans de Marvel devraient toujours être satisfaits de la suite à venir. Bien que Boseman soit décédé l’année dernière après une bataille de quatre ans contre le cancer, la décision a été prise d’aller de l’avant avec le film de suivi prévu. Le mot de Marvel est que le rôle de Boseman ne sera pas refondu, ni ne sera inséré numériquement dans le film.

«Ça va être différent, bien sûr, sans notre roi [Chadwick Boseman] … Mais je sais que nous sommes tous déterminés à réinventer ou à perpétuer son héritage dans ce nouveau #Panthère noire. » – @Lupita_Nyongohttps://t.co/i9rZzYvW4spic.twitter.com/NcxvWy8rmd – Good Morning America (@GMA) 3 mars 2021

Que se passera-t-il exactement dans Panthère noire 2 sans Boseman reste incertain, mais Lupita Nyong’o est convaincue que le résultat final honorera correctement son héritage. Interrogé sur une mise à jour de la suite sur Bonjour Amérique, Nyong’o s’est arrêté avant de révéler les détails spécifiques de l’intrigue, mais a taquiné que le réalisateur Ryan Coogler avait des idées « vraiment excitantes » pour le film. De l’interview:

« Tu sais, en vrai merveille forme, je n’ai rien à vous dire … Ça va être différent, bien sûr, sans notre roi, de retourner dans ce monde, mais je sais que nous sommes tous dédiés à réinventer ou à perpétuer son héritage dans ce nouveau Panthère noire. Et [director] Ryan Coogler a des idées vraiment, vraiment excitantes que j’ai hâte de concrétiser avec le reste de la famille. «

Réalisé par Ryan Coogler, Panthère noire 2 ramènera les stars de retour Letitia Wright, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett et Nyong’o. Tenoch Huerta aurait également été en pourparlers pour jouer l’antagoniste. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé au-delà de l’inclusion de certains personnages de retour. Il y a eu beaucoup de spéculations de la part des fans sur le fait que Shuri ou un autre personnage se mobiliserait pour honorer T’Challa en tant que prochaine Panthère noire, mais Marvel est resté très silencieux sur les plans créatifs du prochain épisode.

Avec Panthère noire 2, Coogler développe également une nouvelle série de MCU à Wakanda pour étendre davantage le Panthère noire mythologie. En préparation à Disney +, la série n’a pas encore reçu de date de sortie officielle. Il n’est pas non plus clair si la série ramènera des personnages de la Panthère noire films. La nouvelle a été confirmée par une déclaration du président exécutif de la Walt Disney Company, Bob Iger.

« Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération », a déclaré Iger. « Avec Panthère noire, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et avons hâte de raconter d’autres histoires intéressantes avec Ryan et son équipe. «

Panthère noire 2 La sortie est prévue pour le 8 juillet 2022. Dans le cadre de la phase quatre du MCU, la suite arrivera à peu près au même moment que de nombreux autres films de suivi de Marvel, comme Capitaine Marvel 2, Docteur Strange dans le multivers de la folie, et Ant-Man et la guêpe: Quantumania. Le premier film de phase 4 arrivera cet été lorsque Veuve noire sort en salles le 7 mai 2021. Cette nouvelle nous vient de Bonjour Amérique.

Sujets: Black Panther 2, Black Panther