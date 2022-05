Le réalisateur de Batman dit que Barry Keoghan n’est pas encore devenu le Joker

Le Clown Prince of Crime n’a pas encore fait ses débuts à Gotham City en Le Batman canon. Dans le film, une brève apparition peut être vue de Barry Keoghan comme quelqu’un qui est clairement le Joker. Avec le méchant incarcéré et portant diverses défigurations, le film fait même allusion à une histoire entre ce Joker et Batman de Robert Pattinson. Mais cela ne signifie pas que Batman a déjà affronté le Joker nécessairement, car ce criminel n’en est pas encore arrivé là.

Matt Reeves, directeur de Le Batman, offre des éclaircissements à ce sujet dans une nouvelle vidéo explorant la scène supprimée mettant en vedette plus de Keoghan et Pattinson. Pour sa part, Reeves voulait établir que bon nombre des criminels les plus infâmes de Gotham existaient déjà et causaient des problèmes dans la ville. Ils ont en effet une certaine histoire, mais ce n’est que le début de l’histoire de ce Joker. Reeves taquine qu’il n’est pas encore devenu le clown prince du crime, donc avec cette transformation et une évasion présumée d’Arkham, le Batman pourrait se retrouver dans un futur film. Comme l’explique Reeves :

« Je pense que pour moi, ce que je voulais faire, en essayant de lancer un nouveau Gotham de l’année 2, c’était que ce soit comme si tous ces personnages, que nous connaissons à Gotham, existaient déjà. Et ici, nous avoir une version de ce personnage qui n’est pas encore le Joker, mais qui va devenir le Joker. Et je voulais que Batman ait eu une expérience avec lui qui l’ait mis à Arkham. Donc, quelque chose s’est passé au cours de cette première année, et ils ont une connexion dès le début, et je voulais que cette version du personnage remonte jusqu’à l’original Bob Kane, inspiration Bill Finger, qui est Conrad Veidt dans le film muet L’homme qui rit. C’est comme une histoire du Fantôme de l’Opéra, et son visage est enfermé dans un sourire permanent parce qu’il a cette maladie dégénérative. »

Barry Keoghan pourrait revenir dans une suite





Il vient d’être annoncé à CinemaCon que Le Batman obtient officiellement une suite, mais ce n’est pas une surprise compte tenu de son succès financier et critique. Robert Pattinson reviendra en tant que super-héros titulaire avec Matt Reeves également de retour dans le fauteuil du réalisateur. Le film en est à ses débuts, il n’est donc pas clair contre qui Batman sera confronté ou si Keoghan fera une autre apparition, même brièvement, pour l’aider à mettre en place davantage sa transformation en Joker.

Nous pourrions également finir par voir plus de Keoghan dans une série dérivée en préparation chez HBO Max. Indépendamment du spin-off qui suit Colin Farrell’s Penguin, il y a une série dérivée qui se déroulera à Arkham Asylum, montrant vraisemblablement plus de ses détenus. Cela semblerait être un endroit idéal pour avoir plus de scènes avec Keoghan, ainsi que pour offrir la liberté créative d’inclure de nombreux autres super-vilains de la galerie des voleurs de Batman.





Batman 2 n’a pas encore de date de sortie officielle.





