Le réalisateur de « Aquaman 2 » révèle son inspiration dans un film d’horreur

Après avoir fait son retour attendu dans les films d’horreur avec « Malignant », il revient dans les films de super-héros avec le nouvel opus des aventures d’Arthur Curry dans l’univers étendu de DC, joué à nouveau par Jason Momoa dans un film intitulé « Aquaman and the Lost Kingdom ».

Warner Bros a déjà commencé le tournage du film au Royaume-Uni, avec les retours de Patrick Wilson, Amber Heard et Yahya Abdul-Mateen, ainsi que l’ajout de Pilou Asbæk à son casting, dont le public se souviendra pour son rôle d’Euron Greyjoy dans la série HBO « Game of Thrones », avec la possibilité d’être le nouveau méchant de l’histoire.

Jusqu’à présent, il y a beaucoup de spéculations sur l’intrigue du nouvel opus d’Aquaman, bien qu’Abdul-Mateen ait récemment anticipé à la presse que le script de ce film est beaucoup plus grand que celui du premier, en plus de donner plus d’espace à son personnage. , Black Manta, présentant au public de « bons moments narratifs ».

C’est maintenant au tour du réalisateur, James Wan, d’anticiper quelques détails sur ce nouveau film, qui selon une récente interview accordée à Total Film, est fortement influencé par « Terrore nello Spazio », un film d’horreur italien de 1965. connu internationalement. comme « La planète des vampires ».

« La planète des vampires » est souvent mentionnée comme la plus grande référence de Ridley Scott dans la création de son film de 1979 « Alien ». Réalisé par l’italien Mario Bava, il raconte comment deux vaisseaux spatiaux reçoivent un appel à l’aide d’une planète inconnue habitée par des créatures ressemblant à des vampires, qui cherchent à voler leur corps et à fuir pour explorer l’univers.

« Vous pouvez sortir le garçon de l’horreur, mais vous ne pouvez jamais sortir l’horreur du garçon », note Wan dans son interview, expliquant que certains éléments plus sombres du premier film devaient être explorés plus avant dans sa suite.

«Les gens étaient perplexes que je n’aie pas tout jeté et fait un film plus sombre et plus lourd. Mais je n’avais pas l’impression que c’était la bonne chose à faire. Avec ce deuxième film, j’ai l’impression qu’il serait plus facile pour les gens d’accepter où nous allons car j’ai déjà posé leurs fondations », a déclaré James Wan. « Aquaman and the Lost Kingdom » devrait sortir en décembre 2022.