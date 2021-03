Le réalisateur de « Anthem » quitte malheureusement les studios BioWare

Jonathan Warner, le développeur principal de BioWare «Anthem», a quitté l’entreprise cette semaine, le 26 mars.

Dans un tweet de son compte personnel, Warner a déclaré: «Aujourd’hui est mon dernier jour BioWare, Je vais faire de nouvelles choses. BioWare est la maison de mon cœur reconnaissant depuis près de 10 ans et je tiens à leur souhaiter le meilleur. «

Warner a dit au revoir en disant: « DA (Dragon Age) ME (Mass Effect) et SWTOR (Star Wars: The Old Republic) sont entre de bonnes mains et j’ai hâte de jouer de ce côté de l’écran. »

Warner était le directeur de Anthem, Effet de masse: Andromeda. Il a également été crédité en tant que producteur de la version de Mass Effect trouvée dans Mass Effect: Trilogy et Mass Effect 3: Citadel.

Le départ de Warner intervient après que le réalisateur de Mass Effect, Casey Hudson, et le producteur exécutif de Dragon Age, Mark Darrah, aient quitté BioWare en décembre 2020.