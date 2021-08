Le réalisateur d’Aquaman, James Wan, explique pourquoi il voulait revenir dans l’univers DC

Réalisateur, James Wan, actuellement à la barre Aquaman et le royaume perdu, n’aime pas se répéter; alors qu’est-ce qui l’a persuadé de revenir pour la suite de DC ? Eh bien, le cinéaste a maintenant tout révélé, expliquant que, un peu comme avec les franchises d’horreur La conjuration et Insidieux, Wan lui-même a aidé à façonner ces personnages dans ce monde et pense qu’il y a beaucoup plus d’histoires à raconter.

« Je dirais que ce qui m’a vraiment excité d’y revenir, c’est de trouver une histoire que je pense digne et sinon meilleure que le premier film. Et aussi, pour moi, vraiment, quand je reviens à une suite, que ce soit pour Insidieux 2 ou alors La conjuration 2, et maintenant Aquaman 2 c’est que j’ai aidé à façonner et à créer ces personnages dont je suis finalement tombé amoureux, et j’ai l’impression que je n’en ai pas encore fini avec eux. Alors j’ai l’impression que je leur dois encore une histoire de ma part. »

Wan, qui est maintenant à Londres et se prépare à commencer le tournage le Aquaman et le royaume perdu, a finalement estimé que le suivi lui permettrait de « continuer le prochain chapitre de l’histoire d’Arthur Curry, et l’histoire d’Orm, et l’histoire de Mera, et l’histoire de Black Manta ». Le réalisateur a crédité le scénariste, David Leslie Johnson-McGoldrick, pour « avoir trouvé une histoire vraiment cool pour ramener tous ces personnages, puis les faire grandir et les faire passer au niveau supérieur ou au chapitre suivant de leur vie ».

En plus de développer les personnages qui habitent dans les profondeurs, Wan voit Aquaman 2 comme l’occasion idéale de construire sur les bases qu’il a posées dans le premier film et d’explorer davantage le mystérieux monde sous-marin.

« Le premier film a présenté au public un monde si vaste qui ne faisait qu’effleurer la surface. Et j’ai l’impression que je peux maintenant approfondir cela et développer davantage. C’est quand j’ai l’impression que je n’ai plus rien d’autre à dire, c’est ce que je recule. Mais en ce moment, ce n’est pas le cas avec le Royaume Perdu. «

Convaincu de revenir une deuxième fois, Wan pense-t-il en diriger un troisième Aquaman aventure? Pour ceux qui l’espèrent, il semble qu’il faudrait quelque chose de très spécial. « Il y a une raison pour laquelle je ne fais pas trois films dans la même série », a déclaré Wan. « Ce serait une chance de me faire faire une suite. Et après ça, je m’ennuie. Je veux faire quelque chose de différent. »

Bien que les détails de l’intrigue restent en grande partie secrets, le titre du film est un peu un cadeau. En plus d’être intitulé Le royaume perdu, la suite de DC a récemment reçu le titre de travail intrigant, Necrus, qui pourrait donner un aperçu de l’intrigue. Necrus devrait être familier aux fans de DC comme le nom d’une autre ville sous-marine semblable à l’Atlantis natale d’Aquaman. Il est unique en ce qu’il n’existe que pendant de très brefs intervalles de temps et ne peut jamais être trouvé deux fois au même endroit. Connu sous le nom de « La ville noire », Necrus est dirigé par un roi tyran et est complètement militariste, ce qui devrait s’avérer un défi pour le super-héros sous-marin si Necrus s’avérait faire partie de l’histoire.

Avec Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren et Yahya Abdul-Mateen II, Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 16 décembre 2022. Cela nous vient d’IGN.