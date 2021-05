Le réalisateur d’Ant-Man 3 annonce que la préparation de Quantumania a commencé chez Pinewood’s The Volume

Cela fait deux très longues années depuis qu’un rat utile a actionné un interrupteur pour libérer Scott Lang, alias Ant-man, du royaume quantique en Avengers: Fin de partie, mais il semble qu’il y retourne enfin avec l’annonce que Ant-Man et la guêpe: Quantumania est presque prêt à commencer la prise de vue.

Le troisième film solo de la franchise Ant-man a été annoncé avec de nombreux autres films Phrase Four de l’univers cinématographique de Marvel, mais grâce à la pandémie de coronavirus, tout progrès supplémentaire a été retardé jusqu’aux dernières semaines, lorsque Marvel a dévoilé un nouveau bande-annonce complète qui présentait les nouvelles dates de sortie de tous ses films à venir. De même que Gardiens de la galaxie Vol.3, Ant-man et la guêpe: Quantumania devrait maintenant sortir en salles en 2023 comme l’un des derniers films de cette phase particulière.

Réalisateur Peyton Reed, qui a réalisé les tranches précédentes est de retour dans le fauteuil et s’est adressé à Twitter pour annoncer que son travail de préparation sur le film commence maintenant. Reed a partagé une photo dans son Tweet des Pinewood Studios à Londres, au Royaume-Uni, avec la légende « Bienvenue dans The Volume. QUANTUMANIA Prep Pinewood Studios, Iver Heath, mai 2021 ».

Bienvenue dans The Volume.

Préparation QUANTUMANIA

Pinewood Studios, Iver Heath

Mai 2021 pic.twitter.com/ih2c55MbWD – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 17 mai 2021

Bien que ne donnant rien, la photo suggère que Reed utilisera une partie de la même technologie dont Disney a également profité dans The Mandalorian, ce qui crée l’effet d’un arrière-plan émouvant et réaliste tout autour du plateau pour donner l’apparence et la sensation du tournage. sur un tournage en extérieur.

Comme vous vous en doutez, Paul Rudd et Evangeline Lilly sont de retour pour reprendre leurs rôles de Scott Lang et Hope Van Dyne, ou Ant-man et The Wasp, si vous voulez utiliser leurs noms inventés, comme pourrait le dire Peter Parker. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer sont également de retour, tandis que Kathryn Newton et Jonathan Majors font leurs débuts au MCU.

Comme pour une grande partie de la nouvelle phase de films de Marvel, qui démarre en juillet avec Veuve noire, on sait peu de choses sur l’intrigue, mais à partir des rumeurs récentes et de l’amour de Marvel pour les croisements, il est probable qu’il y aura beaucoup à relier à la mythologie actuelle du MCU dans son ensemble.

En février, Evangeline Lilly est apparue sur le Au-delà de la souris podcast, dans lequel elle a parlé de son retour au rôle et où elle voit son personnage de super-héros se diriger.

« Je me retrouve à pousser contre ce truc dur de poussin dur à cuire. Ce qui est vraiment intéressant parce qu’au début de ma carrière, je poussais ça si fort. Je suppose que je dois être un contrariant par nature. Parce que je me sens bien accroché à un minute.’ Nous sommes tous si fragiles et vulnérables, petits et doux. Et je me surprends à dire « Woah, nous ne sommes pas censés être simplement des hommes avec des seins ». Comme qu’est-ce que cela signifie d’être une femme? signifie être une femme est extrêmement important en ce moment. Ce que je pense est crucial, c’est que nous explorons cela en ce moment à travers nos histoires. «

« Je suis vraiment excité. Je ne peux rien révéler mais je pense que mon intuition est que j’ai peut-être manifesté quelque chose dans cet espace du monde Marvel avec Hope van Dyne. Parce que je pense dans quelle direction nous allons avec elle pourrait être très satisfaisant pour moi de cette façon. «

Ant-Man et la guêpe: Quantumania devrait maintenant arriver en salles le 17 février 2023.

