Le réalisateur d’Alita, Robert Rodriguez, est optimiste Battle Angel 2 se produira sur Disney +

En 2019, le cinéaste Robert Rodriguez s’est associé à James Cameron pour présenter Alita: l’ange de la bataille, une adaptation cyberpunk du manga classique de 1990 Ange de combat Alita. Le film a sous-performé au box-office mais a rapidement acquis un statut de classique culte en ligne, les fans réclamant une suite. Dans une interview avec Forbes, Rodriguez a laissé entendre que la franchise pourrait trouver une nouvelle vie sur une plate-forme de streaming et est optimiste sur le fait qu’Alita: Battle Angel 2 pourrait se produire sur # Disney + ..

« Je pense que tout est possible. Disney a acheté Fox, et ils ont Disney +, donc cela vaut la peine d’être discuté. Je sais que d’autres personnes aimeraient en voir un autre, et j’aimerais en faire un autre. En ce qui concerne la destination ou comment il serait fait, je pense que le streaming a ouvert de nombreuses opportunités telles que des suites. C’est déjà un concept pré-vendu, il a déjà un public intégré qui veut le voir, puis il leur est livré d’une manière qui est le plus facile à consommer pour eux. Ce n’est donc pas une mauvaise idée. «

Alita: l’ange de la bataille était toujours censé être le début d’une nouvelle franchise. Le film raconte l’histoire d’une future Terre qui a été dévastée par une guerre catastrophique connue sous le nom de « The Fall ». Dans la nouvelle société post-apocalyptique, un scientifique, joué par Christoph Waltz, découvre un corps de cyborg dans la casse abritant un cerveau humain vivant. Le scientifique place le cerveau dans un nouveau corps métallique et nomme sa création Alita.

L’hybride humain / cyborg se réveille sans aucun souvenir de sa vie passée et se lance dans une quête pour retrouver ses souvenirs. Avec un casting étoilé, des effets spéciaux de pointe et un scénario central intrigant, Alita: l’ange de la bataille semblait être la prochaine grande franchise d’Hollywood.

Bien que cela ne se produise pas, le fandom que le film a attiré dans le monde entier est passionné. Tout comme le mouvement #ReleasTheSnyderCut, le mouvement #AlitaSequel s’est renforcé au fil du temps, avec le message tendance sur Twitter et apparaissant sur les panneaux d’affichage.

Tout comme le « Snyder Cut » a finalement trouvé sa place sur le service de streaming HBO Max, Robert Rodriguez semble croire que si et quand un Alita suite est faite, ce sera sur une plateforme de streaming, ce qui pour Disney signifie Disney +. Auparavant, Christoph Waltz avait laissé entendre que la raison pour laquelle la suite pourrait ne pas être faite est que le Alita: l’ange de la bataille la franchise ne correspond pas à la marque Disney.

« Je n’ai rien entendu et je suis un peu déçu et surpris de n’avoir rien entendu jusqu’à présent, car je sais qu’il y a des followers. Je sais que les gens l’ont aimé et à part ce que les autres ont dit, j’ai adoré et j’ai aimé travailler dessus et j’ai aimé le résultat. Vous savez, c’était Fox et Fox n’existe plus. Maintenant c’est Disney. Peut-être que ça ne rentre pas dans la Disneyfication, mais je n’en ai aucune idée. Je n’en ai pas indice. Peut-être qu’ils travaillent sur quelque chose et que je ne serais pas la première personne à l’entendre, mais en attendant, je n’ai rien entendu. «