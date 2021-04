Le réalisateur Conjuring 3 taquine le chapitre le plus sombre de la franchise à ce jour

Plus tôt ce matin, nous avons été réveillés par la bande-annonce de The Conjuring 3. Maintenant, plus d’informations sur la nature effrayante de cette suite tant attendue ont été révélées. Sur une période de huit ans, La conjuration L’univers a donné à Hollywood sa franchise d’horreur à succès moderne, remplie de nonnes fantomatiques, d’enfants horribles et de poupées bizarres. Maintenant, le cinéaste Michael Chaves se prépare à donner sa propre tournure à la série avec le prochain La conjuration: le diable m’a fait le faire. Dans une interview, Chaves a promis que le nouveau film ne tirait aucun coup de poing et était la plus grande et la plus sombre entrée de la série à ce jour.

« À bien des égards, c’est le plus grand Prestidigitation film. J’ai montré la coupe finale à [star] Vera [Farmiga] et son mari et ils ont accepté, et ils se sont dit: « C’est le film de conjuration le plus sombre. » Il creuse dans un matériau vraiment sombre. C’est définitivement un cas où il y a de vraies conséquences, il y a de vraies victimes. «

Alors que de nombreux films de La conjuration les univers sont des retombées, La conjuration: le diable m’a fait le faire ramène l’attention sur les enquêteurs et auteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, à nouveau interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Cette fois-ci, le duo est appelé à prêter son expertise pour le procès pour meurtre d’Arne Johnson en 1981. Le procès a été l’un des premiers cas dans lesquels les vrais Ed et Lorraine Warren ont inspiré les années 2013. La conjuration} ont été engagés dans ce qui les a amenés à l’attention du public.

Au cours du procès, Johnson est devenu la première personne en Amérique à blâmer son crime sur la possession démoniaque, ce qui l’a conduit à assassiner son propriétaire. Selon Chaves, l’affaire a été spécifiquement choisie pour déménager La conjuration films loin de la configuration de «maison hantée» que les deux films précédents de la série avaient explorés.

« Cela emmène vraiment les Warrens dans des endroits inconnus. En tant que fan de la franchise, j’étais honnêtement très nerveux au début, rompant avec les conventions, rompant avec beaucoup de choses qui sont de la tradition, mais je pense que ce que nous avons fait est vraiment tissé le langage et les choses que vous attendez d’un film Conjuring – les frayeurs, les Warrens, leur relation – [and [pushed them] aux limites dans cette nouvelle direction vraiment fraîche et passionnante. «

Bien sûr, qu’est-ce qui a faitLa conjurationles films se distinguent par l’utilisation de méchants diaboliques, des sorcières mortes dans le premier film de la série, au démon se faisant passer pour une nonne malveillante dans la suite. Car le diable m’a fait le faire, Chaves affirme que le nouveau méchant principal est fondamentalement différent de ceux qui l’ont précédé.

«Dès le début, James et le studio voulaient faire quelque chose de très différent, en gros, traiter cela comme une nouvelle décennie pour les Warrens, un nouveau chapitre où nous introduisons de nouveaux thèmes, de nouvelles idées et emmènerons ces personnages dans des endroits où ils Je ne suis jamais allé auparavant. Permettez-moi de dire que leur adversaire ne ressemble à aucun adversaire auquel ils ont été confrontés auparavant, et pas seulement dans le sens où il s’agit d’un autre personnage emblématique. Il y a quelque chose de fondamentalement différent avec celui-ci et je pense que c’est honnêtement ce que je suis le plus excité. «

