Le réalisateur collatéral loue la technique de scène de combat de Tom Cruise et dit que celle de John Wick n’est pas réelle

Il a parlé à Deadline dans le cadre d’un nouvel article lié à la sortie de Top Gun : Maverickoù un groupe de réalisateurs, producteurs et acteurs revient sur leur expérience de travail avec Cruise sur des projets précédents.

«Ce que Tom a fait, ce sont de vraies techniques et il y a eu beaucoup d’entraînement avec mon ami Mick Gould, qui était le chef de l’entraînement au combat rapproché pour le SAS britannique.

« De toute évidence, les gens connaissent Tom, mais je voulais qu’il ressente ce que ce serait de se fondre dans la masse, de se mêler aux gens et d’avoir des conversations. Il est allé à Central Market et a suivi une formation de livreur FedEx.

« Il m’a dit : ‘Ils vont savoir que c’est moi.’ J’ai dit, ‘Non, ils verront le panneau qui dit FedEx, et vous porterez des lunettes de soleil et une casquette et transporterez cet ordinateur portable que les chauffeurs avaient l’habitude d’avoir lorsqu’ils effectuaient des livraisons.’