Le réalisateur Captain Marvel 2 reçoit les éloges de la star Brie Larson

Brie Larson chante les louanges de Capitaine Marvel 2 réalisateur Nia DaCosta. Il a été annoncé à la fin de l’année dernière que le Candyman Le directeur du redémarrage allait rejoindre Larson dans l’univers cinématographique Marvel par le patron de Marvel Studios, Kevin Feige. DaCosta joue un rôle depuis qu’il a dirigé sa collègue alun MCU Tessa Thompson en 2018 Petits bois, et 2021 s’annonce comme une autre année massive pour le réalisateur.

Dans une nouvelle interview, Brie Larson a été interrogé sur Capitaine Marvel 2. De toute évidence, l’actrice de Carol Danvers ne peut pas dire grand-chose, mais elle est ravie de pouvoir enfin parler de la suite très attendue, même si c’est dans des réponses larges et non spécifiques. Alors que Larson est enthousiasmée par le film et prête à commencer à s’entraîner, elle est également très excitée de travailler avec Nia DaCosta. Elle avait ceci à dire.

« C’est incroyable. Je suis tellement excité que cela soit annoncé et je peux en parler. Nia est incroyable et elle a obtenu le poste parce qu’elle était la meilleure personne pour le poste. C’est l’une de mes parties préférées à ce sujet. Elle vient de donner une présentation incroyable. et je suis inspirée par elle! Elle a confiance, c’est un gros problème d’entrer dans cette chose que nous connaissons sous le nom de l’univers Marvel. C’est cette chose énorme et d’avoir un leader qui est juste comme, ‘Ouais, je suis censé être ici.' »

Présenter un film à Kevin Feige et au reste de l’équipe de Marvel Studios doit être une situation stressante. Le MCU a un bilan assez incroyable pour le moment, bien qu’il semble que Nia DaCosta n’a eu aucun problème à entrer et à livrer un Capitaine Marvel 2 pitch, qui était probablement attrayant pour tout le monde dans la salle. C’était plus que suffisant pour convaincre Brie Larson qu’elle était la bonne femme pour le poste, même si DaCosta avait une réflexion à faire.

Nia DaCosta est sur le point d’être la première femme noire à réaliser un film Marvel Studios. Alors qu’elle avait confiance en elle Capitaine Marvel 2 pitch, elle a dû s’asseoir et penser à entreprendre un projet de cette ampleur. « [It was] certainement un oui immédiat, mais j’avais réfléchi tout au long du processus », dit DaCosta.« La considération de mon côté était, vous savez, ‘Je viens de faire un film qui est plus grand que moi. Est-ce que je veux en faire un autre encore plus gros? « se souvient-elle. » Mais en même temps, je suis un grand fan de Marvel, depuis que je suis enfant, et j’ai toujours voulu réaliser un film Marvel. «

Nia DaCosta tentera de raconter une histoire différente avec Capitaine Marvel 2, tout en le gardant dans le royaume des super-héros. « Différents types d’histoires ont différents types de médiums. Vais-je raconter une histoire en profondeur sur la classe dans celui-ci? Probablement pas. Mais je pense que les films Marvel peuvent se concentrer sur des histoires` `intermédiaires », aussi – dans un énorme, façon opératique », dit-elle. Quoi qu’il en soit, les fans de MCU sont vraiment ravis de voir ce que la réalisatrice a dans sa manche pour la suite à venir. Vous pouvez voir l’interview de Brie Larson ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube A Little Late with Lilly Singh.

Sujets: Captain Marvel 2, Captain Marvel