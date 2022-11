Le réalisateur barbare Zach Cregger dit que « l’horreur élevée » est un terme « inutile »

Barbare a rapidement fait sensation lors de son arrivée dans les salles en septembre. Le film est inattendu à tous points de vue, laissant le public deviner ce qui pourrait arriver ensuite. Le film, réalisé par Zach Creggermet en vedette Bill Skarsgård, Georgina Campbell et Justin Long, alors qu’ils naviguent chacun dans les horreurs d’une maison à Detroit avec un sombre secret.





Barbare se concentre principalement sur le personnage de Campbell alors qu’elle arrive dans un Airbnb qui semble avoir été réservé en double avec Skarsgård. Alors que le mystère de la maison commence à se dévoiler, le public peut vraiment avoir peur car Cregger parvient à renverser les attentes à chaque tournant. Son film a été comparé à d’autres films « d’horreur élevés » tels que Héréditaire et Sortezmême si le réalisateur dit qu’il déteste utiliser ce terme.

Lors d’une interview avec Discussing Film, Cregger a discuté Barbare, s’il considère le film comme une « horreur élevée » et pourquoi il pense que les gens n’apprécient pas le genre quand ils disent cela.

« J’ai l’impression que le terme » horreur élevée « est destiné aux gens qui ne connaissent pas grand-chose à l’horreur. C’est pour les gens qui voient l’horreur comme un genre inférieur. Comme, ‘Je n’aime pas l’horreur, mais j’aime l’horreur élevée. Je comme Héréditaire et Sortez.’ Au fait, je vénère Héréditaire et Sortez. Mais je vénère aussi Evil Dead Je-je parce que c’est un film fantastique. Je me fiche de savoir où nous atterrissons sur le spectre de l’horreur par rapport à «l’horreur élevée» parce que je pense simplement que ce terme est inutile.





Barbare Ne craint pas le gore

Contrairement à certaines « horreurs élevées », Barbare n’a pas peur d’être macabre à l’écran. Le film présente des morts horribles et Cregger reconnaît la difficulté de les inclure. Il raconte à Discussing Film qu’il a fallu quelques années pour obtenir Barbare sur grand écran, car Hollywood n’aime pas prendre de gros risques quand il y a de l’argent en jeu.

« Il a fallu plusieurs années pour que quelqu’un s’inscrive à Barbare« , explique Cregger. « Vous savez, ce n’était pas seulement la méchanceté – c’était la structure. Je pense que les gens étaient très enthousiastes et je comprends que, si mon travail et mes moyens de subsistance étaient en jeu, je ne voudrais pas prendre beaucoup de risques. C’est comme ça qu’est Hollywood, les risques sont mauvais. » Cregger poursuit, disant qu’il est heureux que quelqu’un ait enfin tenté sa chance. Barbare. « C’est du business. Donc un film comme celui-ci n’est pas un oui facile. Et je ne pense pas que les gens soient stupides de le transmettre. Mais je a cru dedans. Donc je suis juste content que quelqu’un ait finalement été d’accord avec moi. »

Barbare a été présenté en salles plus tôt cette année et est arrivé le 9 septembre. Le film a exceptionnellement bien performé compte tenu de son budget, rapportant 43 millions de dollars contre un coût de production estimé à 4,5 millions de dollars. Bien que Barbare n’est plus dans les salles, les fans peuvent découvrir le film car il est actuellement disponible en streaming sur HBO Max.