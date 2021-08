Le réalisateur : Aurez-vous une deuxième saison sur Netflix ?

Les marathons sont l’attraction de Netflix– En quelques jours seulement, les utilisateurs peuvent profiter d’une saison complète avec peu ou pas d’interruptions. C’est que la fin de chaque épisode est conçue pour éveiller les soupçons sur ce qui va se passer ensuite et que la lecture automatique du chapitre suivant vous oblige déjà à avancer. Quelque chose comme ça s’est produit cette semaine avec tous ceux qui ont vu La directrice, la série originale de la plateforme avec Sandra Oh en tant que protagoniste et dont les téléspectateurs demandent déjà un Deuxième Saison.







Vendredi dernier, cette production qui raconte l’histoire de la première femme de couleur qui devient président d’une importante l’universitè et qu’il doit répondre aux attentes et aux exigences élevées du département d’anglais. La protagoniste, Ji Yoon Kim, assure que cette chaise convoitée dont il a hérité est une « bombe à retardement qu’ils lui ont donné parce qu’ils voulaient qu’une femme explose”.

La série a été créée par Annie Wyman et Amanda pisse, actrice qui s’est démarquée par son premier rôle dans Très semblable à l’amour avec Ashton Kutcher. D’autre part, le script était chargé, ni plus ni moins, que David Benioff et DB Weiss, les showrunners de Game of Thrones, il n’a que six épisodes 30 minutes chacun, au cours desquelles le casting brille. Sandra Oh tient le rôle du personnage principal, reconnu pour avoir joué -entre autres- le Dr Cristina Yang dans L’anatomie de Grey et Eve Polastri dans Tuer Eve.

Une nouvelle saison de The Director arrivera-t-elle ? (Netflix).



Dans cette prestigieuse université, ils se démarquent du casting tailleur hollandais comme Joan Hambing, David morse incarnant Paul Larson, Everly Carganille qui a joué Ju-Hee Kim et Nana Mensah, responsable du rôle de Yaz McKay. La répercussion avant l’intrigue et les performances a été plus que positive et les utilisateurs de la plateforme Red N ont commencé à insister pour une deuxième saison.

Bien que ce premier opus pourrait parfaitement se terminer dans son dernier épisode, la vérité est que l’histoire a suffisamment de matière pour continuer. Les showrunners de Game of Thrones, qui a eu beaucoup de saisons. Bien qu’il n’y ait rien de confirmé pour le moment, on sait que Sandra Oh a un longue liste de projets dans l’ordre du jour précédent. La quatrième saison de Tuer Eve et sa participation au cinéma Devenir rouge et Umma ne sont que quelques-uns d’entre eux. Pouvez-vous prendre le temps de réinterpréter La directrice?