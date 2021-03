Le réalisateur américain à venir estime qu’Eddie Murphy ne mérite pas suffisamment de crédit pour ses talents comiques

Il existe une tradition de longue date à Hollywood pour que les «acteurs sérieux» soient considérés comme ceux qui font du théâtre, tandis que les comédiens sont souvent rejetés comme étant une espèce inférieure d’interprètes. Coming 2 America le réalisateur Craig Brewer s’est récemment lancé dans le débat, en particulier en ce qui concerne Eddie Murphy, qui, selon Brewer, n’obtient pas assez de crédit pour ses rôles de comédie parce qu’il rend tout cela trop facile.

« Cela me dérange vraiment. Et je pense que c’est encore plus guindé contre Eddie parce que le problème que je pense que les gens ont avec Eddie est qu’ils pensent que c’est facile pour lui. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de choses dans la vie d’Eddie qui se sentent faciles. Mais ce que les gens ne savent pas, c’est ce que je vois, qui est lui assis sur sa chaise, maquillé, il met de la musique, il entre dans un endroit, il répète ces lignes – vous le voyez là où il ne trompe pas sur le plateau. Quand vous êtes entre deux prises, il va à sa chaise et vous le voyez entrer dans cette transe où il travaille et travaille et travaille. Il y a de l’artisanat là-bas. Et je crains que les gens pensent que: ‘Oh, eh bien, Eddie vient juste de se montrer et d’être drôle, comme il l’a toujours fait. Et ce n’est tout simplement pas vrai. Oui, il se présente et est hilarant, mais ce n’est pas comme s’il faisait simplement basculer un interrupteur. «

Pendant longtemps, Murphy a été considéré comme un mastodonte dans le monde de la comédie, proposant sans effort un défilé sans fin de personnages sur Saturday Night Live, et plus tard dans ses films. Le professeur noisette en particulier, il est noté pour avoir Murphy jouer une gamme de personnages très disparates, tous dans la même scène.

Et pourtant, les rares fois où Murphy a été reconnu par des récompenses sont pour ses rôles dramatiques dans des films comme Filles de rêve et M. Church. Un destin similaire est arrivé à d’autres acteurs comiques, de Jim Carrey à Robin Williams, et a créé le récit populaire dont les comédiens comme Jonah Hill et Kristen Wiig, etc. ont besoin de faire des drames sérieux pour être considérés comme de «vrais acteurs». Selon Brewer, ce type de pensée réduit l’effort nécessaire pour être drôle devant la caméra.

« Vous prenez tous les acteurs ou actrices dramatiques, et ils diront tous la même chose. La comédie est tellement plus difficile. Il n’y a personne dans la salle qui rit. Tout le monde doit être très silencieux. Vous avez affaire au timing, avec un public qui n’est pas là. … Je pense que cela implique tellement plus de conscience et tellement plus d’artisanat, parfois, selon le matériau, puis certains de ces [dramatic] des rôles où les gens crient et hurlent, faisant des choses qui se sentent bien au niveau humain, qui sont un peu plus faciles à faire. «

Réalisé par Craig Brewer, Coming 2 America stars Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha et Bella Murphy. Le film est maintenant diffusé sur Amazon Prime Video. Lisez l’intégralité de l’interview sur CinemaBlend.

